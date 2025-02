A priori, el mejor partido del grupo

R. P. Mérida Viernes, 26 de noviembre 2021, 21:31 Comenta Compartir

En la línea de salida, este Córdoba-Mérida era uno de los partidazos del grupo: el gran favorito frente al gran aspirante. Y si apartamos el rendimiento del Mérida en el Romano, los números sostienen la etiqueta: el mejor local ante el mejor visitante. Lo único que chirría es el ánimo con el que llega cada uno de ellos: los verdiblancos sufrieron la semana pasada la primera derrota de la temporada en Villanueva, pero están cuatro puntos por encima del segundo con un partido menos y con la Copa Federación recién guardada en el bolsillo, mientras que los blanquinegros dibujan unos números espectaculares como visitantes pero llegan tras otro derrape la última jornada ante su gente.

«Es verdad que no vemos al mismo equipo fuera que dentro y le damos muchas vueltas», desvela Juan García. «Pero en realidad no vemos un motivo real. Creemos que es más mental que físico. No llevamos bien jugar con marcadores adversos: conforme corren los minutos caemos en más imprecisiones. No encontramos otra explicación, porque en nuestra casa nadie te aprieta desde la grada para que te paralices o no te encuentres como equipo. Y si hay murmullos cuando no haces las cosas bien, hay que saber sobrellevarlo sin que nos afecte. Nosotros intentamos recrear al máximo estas situaciones en los entrenamientos para que, cuando aparezcan en los partidos, podamos controlarlas… pero evidentemente no es lo mismo».

De momento, todo esto no valdrá para este sábado: el que está obligado a ganar y el que debe llevar el peso del partido es el Córdoba. Y a ver si por ahí el Mérida vuelve a sacar su versión forastera. Para ello, el técnico emeritense baraja cambios. O de nombres o de sistema, pero cambios al fin y al cabo. Lolo Plá con Aitor Pons arriba o quedarse solo con uno de los dos y reforzar el centro del campo con la entrada de David Rocha. Todo lo demás será casi lo mismo, una vez continúan de baja Higor Rocha, Parras, Cubo y Lagoa.

El Córdoba, a un ritmo miércoles-domingo en los últimos dos meses, también sufre una merma de lesionados. Su pichichi Willy será duda hasta última hora, tras el golpe que sufrió el pasado martes en la final de la Copa Federación ante el Guijuelo. Los servicios médicos, que apuestan a que no llega, no quieren que fuerce porque el miércoles les visita el Sevilla en Copa del Rey. En la misma situación que Willy se encuentra el mediocampista Julio Iglesias, entre algodones. Y los que no estarán seguros serán los lesionados Miguel de las Cuevas (segundo máximo goleador), Meléndez, Samu Delgado y el exemeritense Álex Bernal. Sí estarán otros dos viejos conocidos como el guardameta Felipe Ramos y el central José Cruz. Germán Crespo rotará para dosificar esfuerzos.

«Da igual que roten: vamos a jugar contra el mejor equipo de la categoría», remarca Juan García, que viajó el martes a Córdoba para verlos in situ. «No les va a afectar el desgaste porque tienen un equipo preparado y efectivos más que suficientes, independientemente de los cambios». Lo dicho: el mejor partido del grupo… a priori.

Córdoba-Mérida Córdoba: Carlos Marín o Felipe Ramos; José Ruiz, José Cruz, José Alonso, Ekaitz Jiménez; Javi Flores o Viedma, Toni Arranz; Simo, Luismi, Adrián Fuentes; y Casas.

Mérida: Javi Montoya; Felipe Alfonso, Bonaque, Nacho González, Héctor Camps; Mario Robles, Artiles, Guille Perero, Álvaro Ramón, David Rocha o Aitor Pons; y Lolo Plá.

Árbitro: Morona del Campo, del colegio madrileño.

Estadio y hora: Nuevo Arcángel (18.00).