Primer revés para el Coria

La visita de la segunda jornada de Segunda RFEF al potente Adarve supuso la primera derrota del Coria (2-1). El equipo celeste tuvo tramos de superioridad, sobre todo hasta el descanso, pero su nivel general decreció en la segunda parte. Inclinó la balanza un penalti convertido por Calleja a poco más de un cuarto de hora para la conclusión.

El arranque del encuentro estuvo marcado por una diana del Adarve. Dani Segovia abrió la cuenta al rematar dentro del área un centro de Miñambres en el minuto 8. El descaro de Santi Luque por la banda llevó a generar las primeras ocasiones visitantes. El extremo dio el primer aviso en una jugada que inició y resolvió él mismo. Superado el cuarto de hora, un remate de cabeza de Ledesma se marchó por encima del larguero. La medular del conjunto madrileño sufrió cada vez que intentó elaborar juego por dentro. Además, los buenos minutos de Sergio Gómez dieron equilibrio y continuidad a los ataques del Coria, lanzando varios contragolpes.

Unión Adarve Guille; Meseguer (Álvaro López, min. 68), Lobato, Juanma, Miñambres; Maganto, Calleja, Dani González (Pablo, min. 62), Molina (Pineda, min. 46); Carbonell (Albur, min. 80) y Dani Segovia (Fer Harta, min. 62). 2 - 1 Coria Toni Varea; Cera, Pedro Melli, Álex Rodríguez, Joserra (Iván Simón, min. 80); Ledesma (Vadillo, min. 80), Sergio Gómez (Álex Hernández, min. 72), Deco; Santi Luque (Alberto, min. 72), Isma Cerro (Traver, min. 62) y Nané. Goles: 1-0: Dani Segovia, min. 8. 1-1: Nané, de penalti, min. 26. 2-1: Calleja, de penalti, min. 74.

Árbitro: Figueiredo Comesaña (Comité gallego). Enseñó tarjeta amarilla a Álvaro López, Calleja, Meseguer; Ledesma, Pedro Melli, Sergio Gómez, Toni Varea y Traver.

Incidencias: Vicente del Bosque. 350 espectadores.

Tras una de esas recuperaciones en campo contrario, Nané recibió un balón entre líneas y fue arrollado dentro del área por el portero Guille. El propio Nané convirtió el penalti al engañar al portero en el minuto 26. Ambos equipos tuvieron ocasiones para cambiar el resultado antes del descanso. Primero, la tuvo Santi Luque, que penetró en el área y resolvió la jugada de disparo cruzado que detuvo el portero. Carbonell hizo lo propio para el Adarve mediante una doble ocasión que Toni Varea detuvo de forma meritoria.

La entrada de Pineda por Molina le dio mucha profundidad a los suyos por la banda izquierda, algo que obligó a los pupilos de Alberto Urquía a tener más cuidado con las subidas de Cera por el flanco derecho. El equipo madrileño recuperó el dominio y pudo marcar en la primera jugada de peligro del segundo tiempo. Carbonell le ganó el duelo a Pedro Melli, se adentró en el área y conectó un disparo potente que exigió una gran respuesta de Toni Varea.

Urquía dio entrada a Alberto y Álex Hernández, pero ambos cambios no surtieron el efecto deseado, puesto que el Adarve siguió llegando con bastante claridad a la portería. El encuentro se decidió desde el punto de penalti. Toni Varea cometió penalti por derribo al revulsivo Fer Harta. Calleja no falló desde los 11 metros y el Adarve se puso por delante en el minuto 74. Eso sí, Nané tuvo la opción de igualar el partido en un mano a mano del que salió airoso el portero del Adarve y que significó la ocasión más clara del equipo celeste durante la recta final. El Coria apretó hasta la conclusión. Toni Varea se incorporó al ataque en un córner, pero el marcador no se movió más.

Urquía: «Controlamos muchas fases del partido, pero ellos fueron más efectivos» Alberto Urquía apeló al mayor empaque del Adarve y a la falta de mordiente de los suyos: «No tuvimos la determinación suficiente. Me quedo con la sensación de que pudimos hacer más. Controlamos muchas fases del partido, pero ellos fueron mucho más efectivos en defensa y en ataque». «El equipo se encontró cómodo con el balón, incluso tras el gol inicial de ellos. Quizás en los primeros minutos nos faltó un poco más de profundidad en los ataques, pero empatamos antes del descanso. El Adarve supo jugar muy bien al contragolpe con un juego directo que en algunos tramos nos hizo mucho daño», resumió. Por último, resaltó que «nos faltó frescura con el balón. El rival presionó muy bien nuestra salida».