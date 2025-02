Primer punto para el colista Don Benito

Estefanía Fernández. ADG Segovia Sábado, 24 de septiembre 2022, 23:14 Comenta Compartir

El Don Benito no estrenó ante la Gimnástica Segoviana su casillero de goles a favor, pero sí el de puntos en un muy trabajado partido (0-0). El viaje a Castilla y León tuvo el contratiempo de la avería del autobús, durante una hora, antes de cruzar el túnel de Guadarrama, la sierra entre Madrid y Segovia.

El vehículo volvió a revisarse para evitar disgustos en el trayecto de regreso. Pese a los inconvenientes ajenos al fútbol, el Don Benito no salió de víctima a La Albuera. Prueba de ello fue que a los 15 segundos ya había forzado el primer córner. El cuadro extremeño inició con las ideas muy claras y no renunció a la presión ni rifó el balón cuando lo tuvo.

Josué, por el perfil derecho, y Morais, en punta, fueron todo un quebradero de cabeza para los centrales locales. En sus mejores minutos, el Don Benito no estuvo lejos de tomar ventaja mediante un par de transiciones culminadas por Morais: en la primera, se giró en los primeros metros del área y enganchó un disparo tímido, y en la segunda, no supo resolver de espaldas una jugada en superioridad numérica y Javi Marcos, que había provocado el contragolpe a causa de una pérdida, llegó a tiempo de enmendar su error.

Gimnástica Segoviana Carmona; Adrián, David López, Javi Marcos (Arévalo, min. 87), Rubén Yubero; De la Mata (Iván Gómez, min. 63), Llorente (Manu, min. 87), Hugo Díaz (Dani Arribas, min. 63); Javi Borrego, Acuña y Diego Gómez (Borao, min. 63). 0 - 0 Don Benito Dani Simón; Trinidad, Guijarro, Rafa, Álvaro (Concheiro, min. 82); Fran Pérez (Espinar, min. 75), Josué (Marcos Ruiz, min. 82), Pavón, Santana; Carlos López y Morais (Manu Molina, min. 58). Árbitro Morilla Turrión (Comité navarro). Enseñó tarjeta amarilla a los visitantes Álvaro, Carlos López y Guijarro.

Campo La Albuera. 1.218 espectadores.

Sin verse superada, la Segoviana fue ganando peso territorial, metiendo atrás al Don Benito. Hugo Díaz, trigoleador seis días ante el Leganés B, tuvo el gatillo preparado y provocó la primera ocasión local en un tiro desde la corona del área que se marchó desviado. Javi Borrego, el jugador más creativo de los azulgranas, lanzó las dos mejores opciones del primer acto. En primer lugar, abrió a la derecha para la asociación entre Acuña y Adrián antes de un pase de la muerte a Llorente, que no logró embocar de primeras. Minutos después, el salmantino firmó un control estelar con un giro de espaldas que evaporó al defensor y, sin oposición, enganchó un disparo repelido por Dani Simón, y el rechace le cayó a Hugo Díaz, que la mandó alta con el guardameta vencido.

No fue la última oportunidad local antes del intermedio. Diego Gómez metió la puntera a pase de Acuña y la defensa evitó el gol por los pelos. El Don Benito llegó imbatido al intermedio, mientras que la Segoviana se vio segura de marcar en el segundo período. Sin embargo, ante un centro en el que no se entendieron Carmona y David López, que no dejó atajar al portero, el Don Benito volvió a provocar un saque de esquina nada más arrancar aunque sin consecuencias.

La Segoviana quiso cambiar el panorama haciendo gala de una triple sustitución que dejó solo a Acuña, un delantero curtido en el fútbol profesional, como único delantero. El encuentro se abrió, porque los locales se lanzaron y dejaron huecos atrás, situación que el Don Benito intentó aprovechar al contragolpe. Así, Álvaro tuvo su ocasión después de una pérdida del revulsivo Borao, pero optó por simular penalti en vez de tirar a portería y se llevó una cartulina amarilla que no discutió. En la otra portería, Rafa cortó con solvencia la última cabalgada de Acuña y, a fin de cuentas, el Don Benito llevó a buen puerto su primer punto de la temporada en el Grupo 5 de Segunda Federación tras defender acertadamente hasta tres saques de esquina superado el tiempo reglamentario.

«Encajar nos estaba penalizando mucho» El entrenador del Don Benito, Roberto Aguirre, puso en valor el primer punto y la primera portería a cero de la temporada: «Para ganar partidos, no puedes encajar goles. No nos dio la victoria en este partido, pero sí un empate con mucho esfuerzo ante un muy buen equipo. Hacer goles pasa por no encajar y veníamos jugando siempre contra el marcador. Encajar nos estaba penalizando mucho». «Me preocupaba más la parte defensiva. Aún tenemos pendiente la asignatura de marcar, pero veo al equipo con capacidad para ello. Tuvimos ocasiones, porque el primer tiempo fue muy abierto y hubo opciones para los dos equipos. Creo que elegimos mal en ese último momento. El segundo tiempo fue más de resistir. Nos costaba evitar que llegasen y nos encogimos atrás», reconoció. Por último, Aguirre interpretó de manera positiva la avería del autobús del desplazamiento: «A veces esas circunstancias son sinónimo de que va a pasar algo bueno. Cuando nos ha pasado, nos ha ido bien. Estábamos preocupados, porque se nos iba el tiempo y estábamos sin comer».

