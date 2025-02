La presión del Nuevo Vivero acaba con Gudi

El patio sigue revuelto por el Nuevo Vivero. El Badajoz ya cambió de entrenador en octubre y ante la deriva que sigue llevando el equipo ahora la cuerda se rompe por su director deportivo. La destitución de Gudi se produce en el momento menos esperado, ... en medio del mercado de invierno y cuando ya se ha reforzado al equipo con tres fichajes (Lizárraga, Ewan Urain y Álex Alegría) y dado tres bajas (Aketxe, Moisés García y Müller, este último cedido al Montijo). Además, el club pacense había comunicado dos horas antes la renovación de Bilal Kandoussi, operado el pasado viernes de su brazo derecho y pendiente de otra intervención en el Hospital de Getafe tras sufrir un accidente de tráfico el 27 de diciembre. El centrocampista madrileño se convierte así en la primera pieza del próximo proyecto para la temporada 2024-25.

Las cosas no han salido como se esperaban este verano. El Badajoz ha permanecido casi toda la primera vuelta en zona de descenso y ahí sigue hundido en el inicio de la segunda. El 17 de diciembre la grada pedía la salida de Gudi, pero el grupo mexicano no se pronunció y dejó pasar los días con la llegada del parón navideño. El mercado de invierno arrancó el 1 de enero y Gudi se encargó de cerrar los primeros retoques para reforzar la plantilla y dar las correspondientes bajas. Ahora, en mitad del periodo de fichajes y ya con tres nuevas incorporaciones en la plantilla el club blanquinegro decide prescindir del director deportivo.

La afición señaló a Gudi como responsable de la mala planificación deportiva que mantiene al equipo pacense en puestos de descenso y pidió su dimisión enérgicamente tras el último partido del año. El Nuevo Vivero fue un clamor tras el pitido final del partido ante el Sanse señalando al director deportivo y los días siguientes se sucedieron los comunicados de la Plataforma Sentimiento Blanquinegro y Grada de Animación 1905 exigiendo su salida del club. A pesar de esa presión social, la propiedad refrendaba su confianza en Gudi y el propio director deportivo ofrecía una rueda de prensa para dar la cara y analizar lo que había sido esa primera parte de la temporada. «Me siento mal porque a nadie en su trabajo le gusta que le critiquen de esa manera, pero no soy de tirarme del barco tan fácil. Sigo creyendo en este proyecto. La propiedad no me ha comunicado absolutamente nada y tiene confianza plena», señaló entonces. Pero ahora, justo un mes después esa reclamación popular se ha hecho efectiva. Juan María Pozo 'Gudi' se despedirá este jueves en una comparecencia ante los medios en el Nuevo Vivero.

El ya exdirector deportivo cae víctima de una serie de circunstancias que marcaron una pretemporada atípica por la decisión de la RFEF de descender administrativamente al Badajoz a Tercera y que fue revocada dos semanas después por el Juzgado de lo Mercantil con una resolución que permitía la inscripción del equipo en Segunda RFEF. Ese periodo de incertidumbre dejó bloqueados los fichajes y la plantilla se fue completando a cuentagotas hasta un día antes del estreno liguero. El Badajoz no arrancó bien la temporada con tres derrotas consecutivas y un empate y esa tendencia negativa se ha mantenido, salvo la racha de tres victorias seguidas con la llegada de Iñaki Alonso, hasta el comienzo de la segunda vuelta con siete jornadas sin ganar.

El Badajoz tiene ahora que gestionar sin director deportivo la posible salida de Carlos Cinta, quien ha pedido salir del club para reencontrarse con Juanma Barrero en el Atlético Baleares. Y también retener a Adri Carrasco que tras recibir varias ofertas se está planteando dejar el Badajoz después de perder protagonismo en las últimas jornadas con tres suplencias consecutivas.