Prematuro y enrarecido fin de fiesta para el Cacereño

Resultado al margen, el Cacereño perdió este domingo en Elda frente al Teruel algo más que una semifinal por el ascenso a Primera RFEF. Y es que el prematuro fin de fiesta para el decano del fútbol extremeño estuvo marcado por un ambiente enrarecido, con un intenso intercambio de impresiones entre aficionados y jugadores a pie de campo tras el 0-4 encajado ante la escuadra aragonesa. Una imagen que evidenció la tensión acumulada durante unas últimas semanas en el seno de la entidad y que empaña, en cuanto a sensaciones, parte del trabajo realizado durante la temporada.

Con los nervios a flor de piel, algunos de los fieles verdiblancos recriminaron a los futbolistas del decano del fútbol extremeño falta de actitud sobre el terreno de juego. Por su parte, varios de los pupilos de Julio Cobos excusaron su rendimiento dejando entrever problemas internos en cuanto a pagos de las últimas mensualidades. La junta directiva, a su vez, negó que exista deuda alguna con la plantilla.

La propia junta directiva hizo mención el domingo por la noche a la losa de haber tenido que desembolsar 250.000 euros por la sentencia ganada por quien fuese director deportivo de la entidad entre septiembre de 2017 y enero de 2018, José Luis Tamargo. No obstante, el propio Cacereño aseguró hace más de dos años y medio, en septiembre de 2020, que este pago no sería un impedimento para la viabilidad del club, al estar contemplado en el presupuesto de aquel ejercicio. Todo ello después de que HOY publicase días antes la información relativa a una sentencia firme en la que se condenaba al Cacereño a pagar a Tamargo 182.600 euros más los gastos procesales e intereses derivados.

En una jornada de domingo que a la postre resultó aciaga para el Cacereño, los aficionados que se desplazaron a Elda en el autobús organizado por el club y costeado por la empresa local CC Green padecieron una especie de odisea. Para un desplazamiento de ida y vuelta de 1.270 kilómetros, los seguidores viajaron en un vehículo sin aire acondicionado y que, además, quedó varado durante dos horas en plena autovía tras el reventón de uno de los neumáticos cuando la expedición estaba a 100 kilómetros de Elda en el trayecto de ida. Solo la intervención de la Guardia Civil, requerida por los propios aficionados ante el inmovilismo de la empresa dueña del transporte, aceleró la llegada de la ayuda técnica en carretera. Finalmente, los desplazados pudieron llegar a tiempo al partido.

En lo estrictamente deportivo, el entrenador del Cacereño, Julio Cobos, lamentó que su equipo no diese la talla en el momento clave de la temporada, aunque el técnico mostró su orgullo por el trabajo realizado por el plantel durante toda la campaña: «En el momento crítico no hemos estado bien. No hemos sido un equipo muy fiable defensivamente, especialmente en el tramo final de la temporada, pero este equipo ha levantado a la afición y ha hecho disfrutar durante el año. Si se piensa detenidamente, los jugadores se merecen un diez. Estoy muy orgulloso de todos ellos y es un año que con el tiempo se recordará», expresó el míster, quien obvió hablar sobre su posible continuidad en el equipo de la carretera de Salamanca.

