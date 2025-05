El portero Liceras no renovará con el Cacereño

REDACCIÓN BADAJOZ. Domingo, 25 de junio 2023, 09:31 | Actualizado 09:58h. Comenta Compartir

Este sábado se conoció una baja más en el Cacereño, la de su guardameta Alfonso Liceras. El club verdiblanco lo anunció en sus redes ... sociales, apuntando que el arquero no ha aceptado la oferta de renovación, por lo que no continuará la próxima temporada. La entidad le agradece los servicios prestados y le desea suerte en su próximo destino. «¡Muchas gracias por defender nuestra camiseta y mucha suerte en tus nuevos proyectos!», reflejaba en su Twitter. Alfonso Liceras llegó a Cáceres procedente de la UD Las Palmas Atlético. Su marcha no parece haber sentado muy bien a la afición, que mostró su enfado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

CP Cacereño