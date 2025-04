Es santo y seña del Don Benito, tanto para lo bueno como para lo malo. Este domingo le tocó dar la cara tras la derrota ... contra el Torremolinos y Sebas Gil no se escondió ni tiró balones fuera. Lo hizo con altas dosis de autocrítica, pero también un tirón de orejas para la grada del Vicente Sanz. «Hay que darle una vuelta a la situación y que todo el mundo piense en nosotros, que tenemos familiares arriba que también sufren», dice después de comentarios que llegaron de unos aficionados que considera minoría, «pero es una minoría que contagia a los demás».

Así, pedía respeto a los seguidores rojiblancos, aunque con una crítica genérica a lo que, por desgracia, se vive en muchos campos de fútbol. «No podemos ir a los campos a decir barbaridades, porque también tenemos una familia que lo siente y se nota», lamenta Sebas Gil que, pese a ello, entiende el enfado de la afición. «Pero tenemos que poner todos un poquito de nuestra parte, no puede ser que minuto uno o minuto 5 ya haya gente en la grada que se nos está echando encima», critica el meta.

El capitán rojiblanco insiste en pedir apoyo a la plantilla para revertir una situación complicada, iniciando el año como colistas del grupo. «Al primero que me jode es a mí que llevo aquí 9 años y no quiero vivir otro descenso, pero el que quiera venir, que venga a apoyar al equipo; el que no venga a eso es porque no quiere al Don Benito», concluye sobre lo vivido este pasado domingo en el Vicente Sanz con una sonora pitada, abandono masivo antes del final del partido y gritos de varios aficionados pidiendo la dimisión de Juan Marrero.

En ese sentido, Sebas Gil también dio la cara por el valenciano. «El míster, como todos nosotros, trabaja como nadie y se deja la piel para sacar esto hacia adelante y sumar más tres cada fin de semana», defiende el meta de La Zarza que coincide con Marrero al decir que no se «puede reprochar nada al equipo porque no hemos dado esto por muerto». Preguntado sobre la confianza de la plantilla en Marrero, fue claro: «Vamos a muerte con él y con el cuerpo técnico, él es el mejor entrenador que puede tener el Don Benito». Sebas Gil, que se mantuvo muy serio en sala de prensa, señaló que la plantilla está dispuesta a cambiar la situación: «En este vestuario vamos a todos a una y hay que morir remando o como se tenga que morir, pero todos juntos y con él a la cabeza».