La plenitud de José Ramón Lavado

Por encima de las cifras brutas, máximo goleador del Cacereño con ocho dianas, José Ramón Lavado (Ciudad Real, 31 de diciembre de 1991) siempre es sinónimo de peligro para el adversario. El extremo del equipo verdiblanco vive durante el presente ejercicio la que ya reconoce como su «mejor temporada» en el aspecto individual. Algo que repercute en la buena marcha del decano del fútbol extremeño: «Las cosas me están saliendo bastante bien. Estoy contento porque vamos segundos y estamos haciendo una buena temporada. Todavía queda mucho, pero tenemos que seguir así para afianzar la segunda posición o el playoff».

Convertido en un auténtico puñal en banda derecha, con velocidad para ganar la espalda a la defensa, capacidad de desborde en el uno contra uno y una digna resolución de cara a la portería contraria, José Ramón no tuvo que deshojar la margarita el pasado verano, cuando decidió regresar a un club en el que ya había estado en la temporada 2013/14. El técnico Julio Cobos, a quien bien conoce, fue un punto importante en su decisión: «Me dio la confianza para venir aquí y la verdad es que no me lo pensé. Cáceres es una ciudad que me gusta, con un campo grande y con un entrenador que ya conocía». Un retorno del que no se arrepiente: «En cuanto a números, es mi mejor temporada. Personalmente y en todos los aspectos es cuando mejor estoy, tanto física como anímicamente».

Respecto a aquella temporada 2013/14, en la que el Cacereño tocó fondo en lo institucional con el exilio al Cuartillo, José Ramón Lavado valora desde dentro las mejoras protagonizadas por Carlos Ordóñez y su junta directiva: «He notado muchísimos cambios, tanto en el tema de los pagos, que es algo muy importante, como en el estadio, que ahora está en muy buenas condiciones. Hay luz, agua caliente… El club ha mejorado en todos los sentidos y la gestión que está haciendo el presidente es muy buena».

En lo que a objetivos se refiere, José Ramón Lavado tira de ambición sin perder la perspectiva del realismo: «Tenemos que pelear por la segunda plaza, pero con los pies en la tierra. Estamos en una muy buena situación y tenemos que ser conscientes de que no la podemos liar».

La próxima prueba de fiabilidad para el Cacereño será este próximo domingo en Santa Cruz de la Palma, donde el decano del fútbol extremeño visitará al Mensajero (Silvestre Carrillo, 13:00 horas). Un rival que en el partido de la primera vuelta disputado en el Príncipe Felipe ya logró rascar un empate: «El Mensajero, por unas u otras circunstancias, está abajo, pero es un conjunto que por jugadores tiene un muy buen equipo. No nos podemos confiar y tenemos que salir al cien por cien para ganar o para al menos no perder, que también es importante sumar fuera de casa».

