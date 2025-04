Pico y pala del Mérida

El Alfonso Murube vio el último gol rival el domingo 5 de septiembre a las 12.19 horas del mediodía. Este domingo, 30 de enero, ... a las 13.05 horas, volvió a sufrir esa sensación. Lo marcó Bonaque y lo celebró todo el Mérida para que el equipo volviese a reengancharse a la ilusión. No solo porque se haya acercado lo suficiente a la zona de playoff sino por lo que ha crecido tanto defensiva como competitivamente. Ante un muy buen rival como el Ceuta, el equipo de Juanma Barrero hizo casi todo bien. Le falta no conceder tantos centros laterales que le hacen titubear y, al menos este domingo, poner en más aprietos al área rival.

A Juanma Barrero, que en cuatro partidos suma tres victorias y un empate en ese banquillo, le importan poco las etiquetas. Ni sistemas, ni ideas, ni modelo, ni estilo. Pragmatismo por encima de todo. Se adapta a lo que tiene, al rival y al partido como un camaleón que se ha leído las instrucciones. Apostó por la intensidad de Emilio Cubo en el lateral y minó el centro del campo con la alineación de Mario Robles, Goma, Artiles, Diego López e Higor Rocha. Porque sí, sacrificó todo lo que te da el brasileño arriba para ubicarlo en la banda derecha. Le salió bien porque el equipo ganó y dejó la puerta a cero. Pero Lolo Plá lo echó muchísimo de menos arriba.

Pero la primera parte, si no contamos con que Leandro Monteagud estaba para parar, fue perfecta por parte del Mérida. De hecho, el mayor susto se lo llevó con un resbalón de Goma en el 40' que hacía temer una nueva lesión. Montoya no participó, la defensa aguantó en los momentos de dominio del Ceuta y el equipo se sostuvo cómodo en bloque medio. Pero lo más peligroso en ataque fue un robo de Artiles, un regate al espacio y una falta de Carrasco a la altura de la zona de tres cuartos para que el mejor del Mérida no se plantase en área rival con opciones de disparo.

Eso había que remediarlo y, nada más iniciarse la segunda parte, el Mérida le perdió el miedo a atacar. En un minuto provocó un córner y el gol. Sacó en corto Héctor Camps, disparó desde el pico del área grande, Monteagud dejó el cuero muerto casi en la línea de gol y Bonaque solo tuvo que empujar. Y en los minutos siguientes, con el marcador a favor, se demostró cómo en el fútbol moderno a veces pesa más la tranquilidad de ir ganando que la calidad de las plantillas. Porque el Mérida hilvanó sus mejores minutos del partido.

Ceuta Leandro Monteagud; Alain (Alcalde, 66'), Carrasco, Capa, David Alfonso; David Castro, Misffut (Samu Casais, 63'), Ismael César (Luis Alcalde, 66'), Guzmán (Benji, 57'); Reina y Pitu Camacho. 0 - 1 Mérida Javi Montoya; Emilio Cubo (Felipe Alfonso, 54'), Bonaque, Nacho González, Héctor Camps; Mario Robles, Nacho Goma, Artiles, Diego López (Álvaro Ramón, 70'); Higor Rocha (Aitor Pons, 70'); y Lolo Plá (Gaspar, 89'). Goles: 0-1, Min. 46: Bonaque.

Árbitro: Campoy Candela, del colegio murciano. Amonestó al local Carrasco y al emeritense Javi Montoya.

Incidencias: Alrededor de 1.500 espectadores en el Alfonso Murube.

Pero se marchó Cubo lesionado en el 54', agitó Chus Trujillo a su equipo con los cambios y empezó a sufrir el Mérida en los centros laterales. Cada vez que un jugador caballa armaba la pierna para centrar era como cuando tu novia te suelta lo de 'tenemos que hablar'. Una incertidumbre y sufrimiento constantes. En el 59' Benji mandó fuera por poco un remate en el segundo palo, en el 66' paró Montoya un cabezazo en área pequeña y el rechace salió fuera de milagro y en el 73' el colegiado anuló un gol a Camacho por falta sobre Bonaque.

La segunda parte le estaba saliendo peor que la primera al Mérida. Así que refrescó Juanma Barrero al equipo con las entradas de Aitor Pons y Álvaro Ramón en las bandas y, aunque terminó sufriendo en cada acercamiento al área del Ceuta, controló bien las pulsaciones finales del partido. Y así, con pico y pala, el Mérida encadenó su tercera victoria consecutiva, agitó el avispero de su mente y alimentó la ilusión por competir el playoff hasta mayo.