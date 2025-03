Petcoff, una prioridad cuyo regreso al Badajoz se gestó a fuego lento

Era una rotunda prioridad para el Badajoz. Gudi no se escondió a la hora de reconocer que «cuando llego a la dirección deportiva, si no ... es la primera llamada que hago, es la segunda». Corría el mes de junio y era aún prematuro para Damián Petcoff, con asuntos personales por resolver y sin el horizonte aún claro respecto a su hoja de ruta tras salir del Atlético Baleares, con el que cumplía su contrato tras dos años, logrando la permanencia en Primera RFEF.

Se emplazaron para retomar las conversaciones más adelante, pero la sintonía era total entre ambas partes y todo apuntaba a que cristalizaría. Finalmente ha tardado más de lo deseable, pero las negociaciones llegaron a buen puerto. «Queríamos que estuviera con nosotros».

El centrocampista argentino baja un escalón, pero admite que en ningún momento ha sido un obstáculo, «me gustó la manera de pensar del club y no es un problema la categoría, porque la pondremos nosotros según el trabajo y el sacrificio».

Será la tercera etapa (tuvo un breve paso por el Flecha Negra) del bonaerense en la capital pacense, donde aterrizó en la campaña 2018/19, en la que dejó su impronta. Anotó un gol pero, sobre todo, fue una brújula en la medular y aportó criterio y muchas variantes en las jugadas de estrategia por su exquisito toque. «Vivimos un año con montañas, nos costó un poco, pero terminamos arriba y jugamos el playoff. Tuvo mucho mérito porque era una plantilla muy humilde». Cuestiones económicas truncaron la posibilidad de que continuara tras ese curso, algo que no todos los seguidores entendieron, sin embargo, Petcoff se mostró sereno al respecto. «Mi conciencia estaba tranquila, cumplí mi año, me dejé todo y siempre le desee lo mejor, yo nunca ensucié el escudo y este mundo da muchas vueltas y hay que ir con humildad, sacrificio y trabajo».

Tras cuatro años, vuelve con 33 y una dilatada carrera, sumando casi 300 partidos en Segunda B, más de 50 en Primera RFEF y alrededor de 30 en la categoría de plata, militando en equipos como el Betis (en cuya cantera se formó tras llegar de Boca Juniors), Córdoba, Jaén, Eldense, Valencia Mestalla, Marbella, Nàstic, UD Logroñés y Atlético Baleares. Sobre su punto momento futbolístico a estas alturas, es claro. «Puedo dar más madurez. Antes destacaban otras cualidades y ahora es la experiencia, intentaré ayudar con todo lo que tengo».

Quiso despejar cualquier duda sobre si considera que está enfilando el ocaso de su carrera y si el Badajoz supone un puente hacia esa retirada. «Vengo a competir, el que me conoce sabe que estoy aquí porque el club y la ciudad son especiales para mí y yo lo que quiero no es que le gente me felicite por un partido, sino que me dé las gracias, si lo hacen es porque se van contentos».

En cuanto a su estado físico, argumenta que no ha estado parado en este tiempo de 'impasse' y que en unos días estará a punto para ponerse al nivel del resto de sus compañeros para afrontar los primeros compromisos ligueros.

Entrando en los últimos compases del mercado de fichajes, Gudi anticipó que antes del sábado, cuando tendrá lugar en el Nuevo Vivero la presentación del equipo, es posible que se anuncien dos nuevas incorporaciones. La prioridad sigue siendo reforzar la punta de lanza, traer un central y dejar la puerta abierta a cubrir la plaza sub-23 que queda vacante, así como un jugador de banda