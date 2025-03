«Tenemos más que perder que ellos, por la necesidad de puntos»

R. P. MÉRIDA. Sábado, 23 de abril 2022, 10:04 Comenta Compartir

Hemos traspasado el ecuador de la semana y José Manuel Gaspar (Cáceres, 1987) aún no sabe si sus padres o amigos irán el domingo al Príncipe Felipe. «Es que mis padres suelen hacer cosillas los fines de semana. Pero imagino que algún amigo o mis tíos y mis primos sí irán». Llegó en infantiles y, hasta juveniles de segundo año, vistió la verdiblanca. Y luego dos años en Segunda B. La de mañana será la primera vez que el mediapunta cacereño juegue un partido oficial de visitante en su estadio.

–¿Se imagina qué va a sentir?

–Es el equipo de mi ciudad, el de toda la vida, y le tengo cariño. No te puedo decir que no: he vivido muchos momentos allí y será muy especial. Pero me debo al Mérida, que también es un equipo especial para mí. Y encima tenemos la necesidad de ganar porque se está apretando todo.

–Este Cacereño ha cambiado muchísimo...

–Siempre ha sido un club contrastado en Segunda B, pero el Cacereño en el que estuve no tenía la estabilidad que tiene este de ahora. Era más humilde. Pero fueron dos años muy buenos en los que me lo pasé muy bien.

–En su primer año ya coincidió con el Cobos entrenador.

-Lo conozco bien. No me sorprende como tiene al equipo sabiendo lo que te exige entrenando y jugando. Sé que nos van a exigir mucho el domingo.

–¿Le sorprende más la parcela deportiva o la institucional?

–He ido un par de veces a verlos esta temporada al Príncipe Felipe y me ha sorprendido gratamente. Estábamos un poco aburridos de los cantos de sirena de algunos inversores. Y con Ordóñez, poco a poco, y sin vender mucho humo, se están dando pasos hacia la dirección correcta para que el club tenga más estabilidad y el nombre del Cacereño sea respetado. Y lo están consiguiendo a nivel deportivo e institucional. Están en una muy buena posición para pelear por el ascenso.

–¿Le gustaría retirarse allí?

–Si te digo la verdad, ni lo pienso. No sé si se podrán cruzar los caminos algún día. Pero no te mentiría: ha sido el club de mi infancia y de mi ciudad, o sea que me encantaría. Antes de venir a Mérida lo valoré, pero estaba en Tercera y, aún con la edad buena que tenía, a lo mejor era un paso demasiado atrás. Pero sí sería bonito jugar un año más en mi casa.

–¿Quién tiene más que perder el domingo?

–Quizá nosotros, por la necesidad de puntos. Nos sacan cinco y, si pierden, aunque les metiéramos presión de verdad, no sería definitivo para ellos. Pero si perdemos nosotros, los equipos de atrás nos meterían mucha presión. Si ganamos, con todos los enfrentamientos directos que quedan, sí podríamos pelear por la segunda plaza. No lo descarto. Aunque será difícil porque el Cacereño se ha mostrado muy serio toda la temporada.

–Las lesiones le han privado de continuidad este curso.

–No me estoy encontrando bien. Las molestias en el sóleo de principios de temporada me están dando la lata desde entonces. Poco a poco voy encontrándome mejor, pero no he estado al cien por cien. Ya voy cogiendo mejores sensaciones y espero en este tramo final estar a mi nivel y ayudar al equipo.

–¿Ya sabe si va a jugar el domingo?

–Juanma suele dar pocas pistas durante la semana para mantenernos a todos metidos. Hasta justo antes del partido no lo sabremos. Arriba últimamente está variando y con las bajas en defensa trastocará alguna posición. Pero no lo sé. Que el equipo gane y ya está.

Temas

Mérida AD