Pendientes de Higor hasta última hora

Aunque el partido de la última jornada ante el Mensajero le haya clarificado poco al cuerpo técnico emeritense, por el viento y las circunstancias que lo rodearon, sí es verdad que el equipo se comporta de otra forma cuando participan Higor Rocha y Lolo Pla. Hace una semana no estuvieron y mañana ante el Antequera se espera que sí. El emeritense regresa de sanción y el brasileño parece haberse recuperado de sus molestias en el cuádriceps.

«El jueves entrenó con el grupo y, aunque no lo completó entero porque se salió por precaución, no siente molestias. Le han vuelto a repetir esta semana la prueba con el ecógrafo y está todo bien», desveló en la rueda previa Juanma Barrero sobre Higor. ¿Pero para jugar de titular o para ayudar en los minutos finales del encuentro? «Eso no lo sé. No sé para cuánto estará», contestó a más de 48 horas del partido ante el Antequera.

Salvo el sancionado Felipe Alfonso y Pedro Lagoa, que ya ha salido de su lesión pero se encuentra en un periodo de entonación física, el técnico emeritense podrá contar con el resto de sus futbolistas. También con Guille Perero. «También está bien. Nos lo llevamos la semana pasada de viaje y, bromeando con él, parece que el aeropuerto le ha sentado bien. Ha completado la semana entera sin molestias y estará disponible».

Con dudas en el rival

Tras una victoria en los últimos siete partidos, el Antequera llegará mañana a Mérida sin entrenador confirmado tras la destitución esta semana de Nacho Pérez. En principio, lo dirigirá su director deportivo, Alberto Aguilar. «No sabemos qué nos vamos a encontrar a nivel de sistema y de posicionamiento de jugadores, pero les conocemos individualmente a todos y sabemos cómo se comportan. Lo que han sido hasta hace una semana. Hubiera preferido que viniesen con entrenador porque sabríamos cómo van a jugar... pero tenemos que pensar en nosotros, en estar bien, y sacaremos el partido hacia adelante».

El Mérida espera, por la promoción de venta de entradas y por el día de la cantera (se presentarán a todos los niños en el descanso), repetir el buen ambiente de fútbol de los domingos por la tarde. Porque dependiendo de lo que pase en este partido, mirará hacia la segunda plaza o se centrará en alejarse lo máximo posible del sexto clasificado».