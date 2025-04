Un penalti para el recuerdo

Menos mal que salió bien. Es lo que se repiten desde el pasado sábado Mario González y Javi Pérez, los dos futbolistas del Villanovense que ... decidieron vestirse de Johan Cruyff y Jesper Olsen, aquellos que en 1982 dejaron para el recuerdo el llamado penalti indirecto. Cruyff golpeó levemente el balón dando un pase a su compañero del Ajax y este se la devolvió para anotar, de manera icónica, la pena máxima. Sin embargo, la acción de los serones guarda más parecido con el penalti cocinado por Leo Messi con su pase de gol a Luis Suárez en 2016. «Pasamos mucho tiempo juntos y hablamos mucho de fútbol», cuenta el gaditano Javi Pérez, que recuerda que todo surgió con un «Mario, no tenemos valor de hacer esto en un penalti». A lo que Mario respondió: «¿Cómo que no?».

Dos semanas después de esa conversación, llega el penalti que les daba la oportunidad de cumplir con lo hablado. «Cuando pita el árbitro, piensas 'uf, se viene la ocasión de poder hacerlo'», cuenta Mario sobre ese minuto 12 en el que llega la pena máxima y el marcador contra el Leganés B sigue con empate a cero. «Nos miramos y dijimos 'vamos a hacerlo'», dice Javi Pérez, el encargado de dar ese 'pase'.

Sin embargo, los minutos en los que Pajuelo estuvo sobre el terreno de juego tras la acción que provocó el penalti dieron tiempo a que surgieran las dudas. «Le pregunté a Javi si estaba confiado 100%, le vi la cara de que no era al 100% –dice ahora riéndose– por suerte, salió bien», rememora el centrocampista madrileño, que no olvida esos minutos en los que casi ni habló con Javi, «que iba con el balón en las manos, paseando e intentando no desvelar lo que íbamos a hacer». Y lo hicieron. «Lo mejor son los tres puntos del equipo, pero bueno, el recuerdo siempre quedará ahí», añade su compañero de pillería.

Mario González «Le pregunté a Javi si estaba confiado 100%, le vi la cara de que no era al 100%; pero por suerte salió bien»

¿Pero sabía alguien lo que iba a ocurrir desde los once metros? «Muy pocos», responde Javi Pérez. «Creo que solo el preparador físico, que nos vio el día anterior ensayando, y un par de compañeros, que se lo dijimos en el momento», añade Mario, que pidió a dos de ellos que se colocaran cerca para hacer un pequeño bloqueo. No lo sabía ni el propio Gus o eso creían ellos. «No sabemos al 100%, creíamos que no, pero sí que ha dicho que el día anterior nos vio ensayándolo», cuenta entre risas el goleador, que reconoce que lo primero que hizo tras marcar fue mirar al árbitro, «en cuanto vi que daba el gol, la alegría se multiplicó por cinco», al tiempo que confiesa que a algún compañero «casi le da un microinfarto en ese momento». Y, ojo, porque amenazan con repetir: «Lo lógico sería no hacerlo, pero quién sabe, le podemos dar una vuelta de tuerca».

Y es que, aunque no viven juntos, lo parece. «Pasamos mucho tiempo del día juntos», dicen los dos jugadores, que llegaron este pasado verano al Villanovense, «hemos hecho buenas migas». Algo que se traslada también al vestuario y que se refleja precisamente en este penalti. «Cuando el equipo tiene confianza, haces cosas un poco fuera de lo normal», afirma Mario.

Con ese derroche de confianza y el equipo instalado en la tercera plaza, el Villanovense visita este domingo al Cacereño, para Javi Pérez, «un partido bonito al que iremos a dar la cara». Con confianza, sí, pero con cautela. «Aunque vengan en mala dinámica, a nivel de juego no es así y creo que será un partido de tú a tú», apuntilla Mario.