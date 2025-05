Otro 'paso' atrás del Montijo

ALEJANDRO VILLALOBOS MONTIJO Domingo, 11 de diciembre 2022, 19:38 Comenta Compartir

El Montijo perdió en el Emilio Macarro por primera vez en la temporada al mostrarse totalmente impotente de cara a gol contra el Atlético Paso (0-1). Este resultado hizo revivir al equipo canario, el cual estrenó su casillero de triunfos a domicilio, además de cortar una dinámica de tres derrotas consecutivas.

Inclinó la balanza un solitario tanto del veterano Aridane. El visitante Piera marró antes del descanso un penalti detenido por Sergio Tienza. Ambos equipos igualan a 16 puntos justo por encima de las posiciones de descenso. Las principales novedades del Montijo fueron el retorno de Akapo a la alineación y el 4-4-2 de la pizarra con Pino y Raíllo como delanteros. Por su parte, el entrenador visitante, Yurguen Hernández, plantó una defensa de cinco jugadores. La primera ocasión fue local, un chut desviado de Raíllo a los dos minutos. Volvió a percutir el equipo de Juan Marrero a cargo de un tiro de Madrigal interceptado por Luis Arellano en el minuto 12. Por parte del Paso, Robe Moreno estrenó la hoja de registros mediante un saque lejano de falta que se topó directamente con las manos de Sergio Tienza.

El viento y la lluvia persistente sobre la moqueta trajo en jaque a todos, con lo cual el brillo futbolístico se hizo de rogar. Cristo Medina echó sus boletos a través de un saque de falta a las nubes en el minuto 19. La réplica del Paso fue una pena máxima señalada por infracción de Javi Chino a Óscar que Sergio Tienza le paró por el centro de la portería a Piera en el minuto 30. El Paso no bajó los brazos y merodeó con más ahínco el área local. Zabaleta y Loic, en sendos disparos lejanos, provocaron ciertos apuros para Sergio Tienza. Aridane a tres minutos para el descanso, cerró la primera parte con un tiro que obligó al portero del Montijo a oponer más que las yemas.

MONTIJO Sergio Tienza; Pedro Toro, Akapo, Javi Chino, Madrigal; Batanero, Ibra (Barragán, min. 64), Yeray, Cristo Medina (Abraham Pozo, min. 73); Pino y Raíllo. 0 - 1 ATLÉTICO PASO Luis Arellano; Óscar, Ayoze, Loic, Pelón, Guti; Zabaleta, Robe Moreno (Agoney, min. 95), Piera (Armiche, min. 95); Borjas Martín (Oca, min. 70) y Aridane (Bolaños, min. 89). GOL 0-1: Aridane, min. 60.

ÁRBITRO Sánchez Ingidua (Comité Castellanoleonés). Enseñó tarjeta amarilla a Pedro Toro, Raíllo; Loic, Luis Arellano y Zabaleta.

INCIDENCIAS Emilio Macarro, 450 espectadores.

El paso por los vestuarios no deparó sustituciones. La gran novedad de cara al segundo tiempo fue la bonanza meteorológica, cesando la lluvia y asomando algo el sol. Ya sin nubes, el visitante Piera se marcó una galopada llena de vísceras y pundonor ante la sombra de Pedro Toro, pero fue un simple susto. El cuadro canario lució mejor tono durante el segundo tiempo. Eso sí, Cristo Medina accedió al área pequeña y forzó la presencia de Pelón para sofocar éste el peligro en el minuto 55. Cinco minutos después llegó el único tanto del encuentro con la aquiescencia de la defensa del Montijo. El esférico se depositó franco sobre las botas del atacante Aridane, que tuvo tiempo de regodearse y acomodárselo para abrir el candado de la puerta de Sergio Tienza en el 60. Juan Marrero dio entrada poco después a Barragán por Ibra. El segundo y último recambio local fue Abraham Pozo en lugar de Cristo Medina. Las sustituciones llevaron la esperanza de, cuanto menos, eludir la derrota, pero ninguno de los remates realizados osaron batir a Luis Arellano. En los minutos 82 y 87, sendas acciones ofensivas de Abraham Pozo no hallaron la conexión acertada del lateral derecho, Pedro Toro, en boca de gol. El propio Pedro Toro no supo apuntillar un remate que Luis Arellano despejó hábilmente, lo que confirmó el primer triunfo foráneo del Atlético Paso en Segunda Federación.

