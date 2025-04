Otro paso atrás del Badajoz

Nuevo paso atrás del Badajoz que se queda sin margen de error con el descenso directo. El equipo blanquinegro vuelve a caer en otra serie ... de tres partidos consecutivos sin ganar. Y así, haciendo la goma no termina de salir de la cola del pelotón. Entre medias se ha asomado tímidamente al grupo cabecero, pero a la mínima ha vueltoe a caer a la última fila. El insuficiente punto en La Palma no le sirvió para salir del puesto de promoción de descenso en el que se mantiene por segunda semana seguida.

El empate ante el colista Mensajero, un equipo que todavía no conoce la victoria, no deja de ser decepcionante para los intereses pacenses. Especialmente después de la también inesperada derrota en casa que arrastraba de la jornada anterior que incrementaba la necesidad con la que llegaba a la cita. «El punto no es suficiente, veníamos a por los tres y tenemos que seguir apretando y mejorando», reconocía el preparador vizcaíno en la sala de prensa del Silvestre Carrillo.

Los pacenses completan el primer tercio de la competición sin encontrar esa regularidad que parecía haber abrazado con la llegada de Iñaki Alonso. Dos puntos de nueve es su pobre bagaje en estos tres últimos compromisos en los que se ha enfrentado a dos equipos entonces en descenso directo como el Getafe B y Mensajero y un tercero en la zona media como la Gimnástica Segoviana, ahora dando el salto al playoff. El cuadro blanquinegro ha perdido así una oportunidad para haberse enganchado definitivamente a la parte noble. Y el domingo recibe en el Nuevo Vivero a un Montijo en grave crisis tras encadenar cuatro derrotas consecutivas.

Vuelta al principio. El Badajoz arrancó las primeras cuatro jornadas sin conocer la victoria con tres derrotas y un empate. Un pésimo inicio que rompió con el primer triunfo frente al San Fernando canario al que siguieron otros tres partidos sin sumar los tres puntos con dos empates y una derrota. Después enganchó tres victorias consecutivas que catapultaron a los blanquinegros a ilusionarse con el playoff, pero de ese vuelo por las alturas volvió a desplomarse encadenando otras tres jornadas sin ganar.

El grupo está cada vez más comprimido y los pinchazos se suceden también por arriba. De ahí que el Badajoz siga teniendo el playoff a tiro, 5 puntos le separan del Numancia que marca la quinta plaza, a pesar de su incómoda situación. «Se ve que esto está supercompetido y que va a ser muy largo», sostenía Iñaki Alonso.