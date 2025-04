El partido de los milagros No esperaba el Montijo tener opciones de playoff a estas alturas y no esperaba el Mérida, tras la primera vuelta, luchar por el subcampeonato

Cuando el Montijo perdió en su debut en la categoría allá por el mes de septiembre, muy pocos imaginaban que llegaría a las dos últimas jornadas con opciones de clasificarse para el playoff de ascenso a Primera Federación. Cuando el Mérida sumó su quinta derrota consecutiva hace una vuelta precisamente en el Emilio Macarro, muy pocos imaginaban que llegaría a las dos últimas jornadas con opciones de ser segundo. Y sin embargo aquí están los dos: los rojillos marcándose el temporadón de su vida y los blanquinegros disfrutando de una de sus mejores remontadas del siglo.

Este mediodía, en el Romano, los de Juanma Barrero necesitan puntuar para certificar la tercera plaza y ganar si quieren tener opciones de subcampeonato en la última jornada. Y los de Juan Marrero necesitan ganar para llegar con opciones de quinta plaza al próximo domingo. Aunque, eso sí, los dos llegan algo cascados. El Montijo se lleva la palma, por su plantilla corta: Dani Segovia está sancionado, Keita y Samu Manchón lesionados y son dudas Razvan, Matute y Chechu. En el Mérida, Cubo, Camps y Mario Robles se perderán la cita y Bonaque y Álvaro Ramón siguen apurando sus opciones.

«Es algo natural de las últimas semanas de campeonato», explica Juanma Barrero. «Todos los equipos tenemos bajas. En mayo muchos jugadores son propensos a las roturas, a los golpes y ya va costando. Se nota que ha habido una serie de partidos con mucha guerra y la gente ha ido más intenso y agresivo porque se juegan los objetivos. Y eso pasa facturas». «Yo a mis jugadores no les puedo meter más presión, sería injusto. Se están jugando la salud. Así que solo les agradezco el sobreesfuerzo que están haciendo», se confiesa Juan Marrero.

En confianza, los emeritenses llegan varios puntos por encima del Montijo. Salvo su tropiezo ante el campeón Córdoba, los de Juanma Barrero encadenan tres victorias consecutivas de postín: San Roque, Cacereño y Villanovense. Por contra, el Montijo solo ha ganado uno de sus últimos ocho compromisos y fuera del Emilio Macarro no gana desde que se impuso al Vélez hace ya más de dos meses.

«El Montijo tiene una identidad muy clara. Los equipos de Juan Marero se organizan bien, presionan, son agresivos e intensos, van fuerte a los duelos y tienen mucho peligro a balón parado. Ahí, en ese balón parado, tenemos nosotros una prueba. Será decisivo también hacer un partido largo porque con las bajas que traen no van a encontrar tantos cambios. Aunque más decisivo será estar fuertes en las disputas y tener personalidad para hacerles daño desde el principio», reflexionó sobre el partido el técnico emeritense.

Dependiendo de si los jugadores que están entre algodones saldrán de ellos o no, Marrero podría cambiar del 4-4-2 a una línea de cinco atrás, ante las ausencias de Dani Segovia, Samu Manchón y la duda de Matute. Pero también dependerá de si podrá jugar o no Razvan, para centrar a Manu Molina junto a Javi Chino y Gabri. Juanma Barrero donde tiene el problema es atrás. Si llegan Bonaque y Álvaro Ramón no tanto, pero como no lleguen tendrá que cambiar a Felipe Alfonso de banda y apostar por Ebuka. El último partido del curso en el Romano dictará quién de los dos se jugará algo en la última jornada de Liga.