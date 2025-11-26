Pardo deja su sitio a Rober Correa

Raúl Peña Almendralejo Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:57 Comenta Compartir

El Extremadura ha aumentado el nivel de su plantilla fuera del periodo de fichajes. El club hizo ayer dos movimientos para poder hacer sitio en su plantilla y encajar al jugador que llegaba y al que se iba. El futbolista que se suma al cuadro de Cisqui es Rober Correa, defensor pacense que cuenta con una dilatada experiencia y que llega para apuntalar la zaga del Extremadura.

Y para que Rober Correa pudiese jugar desde ya, el Extremadura ha tenido que llegar a un acuerdo con Pardo para que dejase su ficha libre. El central valenciano, uno de los capitanes del club, deja de ser futbolista azulgrana para pasar directamente a ser un miembro del cuerpo técnico de Cisqui. Pardo ya se estrenó ayer como integrante del staff y cuelga así las botas como futbolista.

La ficha que deja libre Pardo va destinada a Rober Correa, que ya está inscrito como jugador del Extremadura. El defensor estaba en paro y por eso se ha podido sumar al equipo de Almendralejo fuera del periodo de fichajes. Correa, que será presentado este jueves como jugador azulgrana, ya conoce bastante bien a sus nuevos compañeros. El defensor pacense lleva ya dos meses a las órdenes de Cisqui, ya que estaba entrenándose para no perder la forma física tras su salida del Racing de Ferrol, donde jugó la campaña pasada.

El defensa natural de Badajoz, de 33 años, llega a Almendralejo tras una dilatada carrera en equipos importantes de España. Correa ha pasado por el filial del Rayo Vallecano, llegando a debutar con el primer equipo en Primera, y por el filial y el primer equipo del Espanyol. Después ha jugado en Elche, Cádiz, Éibar y Racing de Ferrol, sumando tres temporadas en Primera División y siete en Segunda.

La carrera de Rober Correa despeja cualquier tipo de dudas sobre el nivel que puede ofrecer en el Extremadura. El futbolista pacense ha jugado como lateral derecho durante su trayectoria, pero también puede hacerlo de central. Es por eso, que además de veteranía va a aportar para la zaga del Extremadura, que esta semana ha perdido a Carlos Cordero por lesión.

El Extremadura iba a reforzar su zaga en el mercado invernal de fichajes, pero se ha adelantado al 1 de enero. Pardo y Peral apenas estaban contando con minutos en el equipo de Cisqui y Fran Rosales está lesionado desde las primeras jornadas, por lo que la defensa era la zona en la que menos efectivos había en este inicio de campaña. Es más, jugadores que no son defensas como Barace o Luis Nicolás han tenido que jugar en la zaga en momentos puntuales de la temporada.

Con la baja de Carlos Cordero, no es extraño que Rober Correa debute este mismo domingo con la camiseta del Extremadura. Los azulgranas tienen un encuentro exigente ante el tercer clasificado, La Unión, al que sólo aventaja en un punto, por lo que Correa puede ser el refuerzo de nivel que necesite el Extremadura para comenzar a ser mejor defensivamente y no encajar tantos goles.

Pardo seguirá vinculado al club

Por su parte, Pardo cuelga las botas en el CD Extremadura para pasar al cuerpo técnico después de 36 partidos defendiendo la camiseta azulgrana. El valenciano llegó la campaña pasada y consiguió el ascenso a Segunda RFEF, pero esta temporada no estaba siendo titular en la zaga. Pardo, que ya estuvo también en el Extremadura UD, seguirá vinculado al club y al fútbol en Almendralejo como miembro del cuerpo técnico de Cisqui.