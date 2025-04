Pajuelo: «El Villanovense es mi vida y estoy orgulloso de vestir esta camiseta»

Ángel Pajuelo es uno de esos futbolistas que cumplen a rajatabla el ser uno de los denominados 'one club man'. Empezó siendo un niño en ... el equipo de su Villanueva de la Serena natal y ahora es ya todo un veterano que este domingo alcanzó la cifra redonda de 500 partidos. Un número más para una historia de 20 años entre Pajuelo y el Villanovense. «Al final son sólo estadísticas», dice con modestia el capitán que, a sus 36 años, ha visto incluso cómo cambiaba hasta el escudo de la única camiseta que ha defendido en su carrera. «El Villanovense es mi vida y estoy superorgulloso de vestir esta camiseta», expresaba tras ese partido que terminó con un sabor bastante agridulce. «Me hubiese encantado que hubiese sido con los tres puntos», confesaba en sala de prensa tras la derrota contra el Navalcarnero.

El club le rendirá homenaje en el próximo partido en casa, contra el Mensajero el 31 de marzo, pero familiares y amigos ya compartieron con él unos instantes este domingo haciéndole entrega de un obsequio con esa cifra de 500 partidos. «Es mi pasión, es un sentimiento que tengo hacia el club que me ha hecho crecer, me ha hecho vivir momentos muy especiales y también duros, pero eso es el fútbol», proseguía con una media sonrisa, porque su felicidad sólo es completa si gana 'su' Villanovense, «pero al final no sale todo a pedir de boca, no ha podido ser; estoy feliz por los 500 partidos, pero un poco triste por la derrota».

Las felicitaciones llegaron también en redes sociales. «Ejemplo de trabajo, sacrificio y amor por unos colores, eres un espejo donde siempre se miran nuestros jugadores», escribían desde La Cruz Villanovense, cantera del conjunto serón. Compartían así expresiones similares a las del alcalde de la localidad, Miguel Ángel Gallardo, que señalaba que el Villanovense y Villanueva de la Serena «te tendrán siempre como referente deportivo y como ejemplo de profesionalidad, humildad y amor a unos colores».

En esa clasificación histórica del Villanovense, al capitán serón le siguen otros nombres propios como Javi Sánchez, Tapia, Pablo Moraga, Anxo, Curro o Trinidad.

Pero superado el partido 500, Pajuelo pensaba ya en el que podría ser el 501, este domingo contra el Badajoz. «Hay que hacer autocrítica, corregir y pensar en que el domingo tenemos otra batalla, que es un derbi», afirmaba pensando ya en ese encuentro, «no podemos pensar nada más, en corregir errores y que no vuelvan a pasar».