Rai, padre intelectual de un Coria sin techo

Manuel Gª garrido Badajoz Martes, 2 de noviembre 2021, 20:54 | Actualizado 21:04h. Comenta Compartir

«Era impensable antes de empezar, es algo que todos habríamos firmado». El propio padre intelectual encargado de trenzar el plan de este Coria, Rai Rosa, reconoce que la ejecución ha superado con creces las expectativas. Son primeros de los mortales (después de un Córdoba invicto) del grupo 4 de Segunda RFEF, con 18 puntos en su casillero y tan solo un borrón en su historial, el 0-3 ante el poderoso cuadro califa. «Está por encima del resto», matiza sobre los andaluces.

Pero el técnico inyecta mesura ante la posible neblina de euforia traicionera: «Con los pies en el suelo, porque esto acaba de empezar, llevamos solo nueve jornadas, queda un mundo». Reitera que el objetivo es la permanencia y todo lo que suene a otra cosa son castillos en el aire. «Solo pensamos en el partido del domingo en Vélez y no despistarnos, seguir el camino, porque pierdes dos partidos y te metes abajo». Un cholismo ilustrado adaptado al fútbol modesto que cada vez promulgan más discípulos.

Rai detecta «que hay un pasito más que en Tercera, yo noto esa diferencia en cuanto a calidad de los jugadores y el ritmo del juego». Sin embargo, el nivel no está siendo desorbitado. No hay un furgón de varios aspirantes que hayan abierto brecha e impuesto su ley, lo cual habilita un horizonte de igualdad que favorece a los intereses y aspiraciones de los humildes. El conjunto celeste ha exprimido sus armas para instalarse en una posición privilegiada desde la cual seguir creciendo. «Competimos muy bien, nos adaptamos a todas las situaciones, ya sea del campo o del rival. Quien nos quiera ganar tendrá que sufrir», resalta. Y no solo ha sido así en La Isla, como visitantes se han mostrado sólidos. No en vano, han sumado más puntos (10) como foráneos que como locales (8). Una escuadra todoterreno facultada para rendir en cualquier escenario «Intentaremos seguir con esta dinámica sabiendo que los malos resultados van a llegar y prepararemos a los jugadores para afrontarlo cuando eso ocurra».

¿La receta del éxito? El bloque. Suena a tópico, pero con presupuestos ajustados no existen las fórmulas milagrosas. Con una base de ocho futbolistas del pasado curso, el Coria se vio obligado a reforzarse profundamente para rendir con garantías, pero la limitación económica obligó a tirar por ilusión más que por experiencia. «Tenemos a catorce chicos que son nuevos en la categoría, pero que tienen proyección y hambre por progresar en el fútbol y eso se demuestra en el campo». El trabajo de 'scouting' ha sido arduo y circunscrito a un espectro muy limitado, pero las credenciales del club no se han visto mermadas por ello. «Hemos tratado de firmar a los más destacados de Tercera, en muchos casos apostando por la juventud. Hemos fichado a gente interesante como Patxi, Sergio Gómez, Deco, Juanjo Chavalés... y es gratificante ver cómo trabajan día a día».

Buen inicio de los extremeños

El balompié extremeño goza de buena salud y se muestra pujante ocupando todas las plazas del playoff de ascenso a Primera RFEF. Para Rai no es casualidad y responde a una incansable labor de fondo y un potencial no siempre reconocido. «Me alegra verlos a todos en la zona media-alta de la tabla, significa que los entrenadores de aquí estamos capacitados y cualificados para afrontar estos retos, al igual que los jugadores, que se están reivindicando y demuestran que poseen un nivel que no tiene nada que envidiar a los de fuera. Solo hay que darles la oportunidad».

Se cumple la tercera campaña de Rai al frente de un Coria que atraviesa su época más dorada de la mano del preparador cacereño. «Pocas cosas negativas que decir. Desde el primer año me trataron fenomenal, la afición, la directiva y los jugadores. Hemos disputado dos playoffs, hemos vivido un ascenso, la posibilidad de jugar la Copa del Rey y disfrutando ahora de esta nueva categoría, que es algo histórico para la ciudad».

Mahíllo alcanza los 300 partidos como celeste «Significa que uno se va a haciendo mayor, pero es una alegría llegar a una cifra importante como son esos 300 partidos», así se expresaba José Antonio Mahíllo en rueda de prensa sobre una cifra que eleva aún más su condición de institución dentro del Coria. Para celebrarlo, el zaguero de Puebla de Argeme contribuyó con un tanto al empate ante el Ceuta, aunque la alegría no pudo ser completa: «podía haber tenido más premio con la victoria y ese gol que me han quitado, pero muy contento». Se refería al tanto que le anuló el árbitro, «me dice él que por fuera de juego, pero otros que por falta en un bloqueo, no sabemos muy bien el motivo». Su protagonismo pudo ser absoluto si acierta a aprovechar una acción en los últimos instantes, «pero el portero ha salido bien a tapar y no he tenido suerte».