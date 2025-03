Óscar Santiago: «Veo al equipo preparado»

Ha esperado casi una vuelta su oportunidad y ahora no está dispuesto a soltarla tan fácilmente. El Badajoz está en sus manos desde hace tres ... jornadas y en esta última dejó su portería a cero. Óscar Santiago es el nuevo guardián del equipo pacense. Llegó en octubre al Nuevo Vivero como fichaje de urgencia por la grave lesión de Javi Olmedo, portero titular en los dos primeros partidos. Fue precisamente después de la primera victoria de la temporada ante el San Fernando y casi sin entrenar con sus nuevos compañeros viajó a Soria en la sexta jornada. Después de trece encuentros en el banquillo se ha puesto los guantes y está convencido en que el equipo no tendrá problemas para salvarse.

Óscar Santiago Rumayor (Santander, 2001) sabía desde el primer momento la dimensión de lo que significa el Badajoz y con apenas horas en la ciudad ya conectó con la afición. En su presentación destacó que siempre le había llamado la atención la pasión de la grada por su equipo y deseaba vivir ese ambiente en el Nuevo Vivero. Ya lo ha podido disfrutar desde dentro y ahora como protagonista bajo palos en los dos últimos partidos en casa. Especialmente emotivo fue la pasada jornada ante el Illescas y eso a pesar de un empate sin goles que resulta insuficiente dada la situación tan crítica que arrastran los blanquinegros. «Lo que vivimos el domingo al acabar el partido muestra esa unión, que para nosotros es la fuerza. Creo que valoraron el esfuerzo que tuvimos en el campo. Sinceramente es increíble que no consiguiésemos ganar el partido. Pero con esa línea, esa unión y esa fuerza la victoria está muy cercana. Lo digo de corazón», apunta.

El guardameta cántabro confía en la reacción del Badajoz para escapar del peligro y que puecda asentarse pronto en la zona tranquila de la clasificación. «El vestuario está mentalizado y concienciado de la situación que tenemos para sacarlo adelante. Nos sentimos reforzados por las últimas semanas, aunque no a nivel de resultados sí por el juego y competitividad. La verdad es que veo al equipo muy preparado», sostiene.

Una ligera mejoría que no termina de traducirse en ese ansiado triunfo que se resiste desde el 12 de noviembre, hace ya tres meses. Y ya urge acabar con esa dinámica tan negativa. «La línea es ascendente. Creo que estamos cerca de esa victoria, pero tenemos que conseguirla ya», remarca Óscar Santiago. Diez partidos sin ganar es una losa difícil de soportar, pero el cancerbero blanquinegro considera que el vestuario está más que capacitado para revertir la situación. «No pesa, pero es algo que no agrada. Ves que trabajas y no da sus frutos. Es innegable lo que está trabajando la plantilla. Ese trabajo invisible, que desde fuera no se ve, lo estamos llevando a rajatabla, pero al final lo que mandan son los resultados y lo que queremos es ganar ya», insiste.

Para el Badajoz todo son finales en estas 17 jornadas que quedan hasta la conclusión de la temporada. Pero la de este domingo es especialmente crucial, ya que los pacenses visitan al San Fernando canario, rival directo por la permanencia y dos puntos por encima en la tabla. En la primera vuelta en el Nuevo Vivero, los blanquinegros lograron su primera victoria gracias a un solitario gol de Carlos Cinta. «No miramos más allá de esta jornada. Sabemos que tenemos una salida complicada ante un rival directo. Pero tenemos ganas porque nos encontramos con la confianza suficiente de que la victoria está muy cerca».

Óscar Santiago se ha afianzado en el once en estos tres últimos partidos en los que el Badajoz ha mostrado mejores sensaciones. Pero ese tiempo de espera lo ha afrontado con paciencia, buen talante y profesionalidad. Su entusiasmo y actitud ante los retos que se le presentan contagia a quienes le tienen cerca. «Cuando me ha tocado estar desde fuera he intentado ayudar en todo lo posible a mis compañeros. Trabajar al máximo, ser competencia dura, esperar mi oportunidad y llegó. Estoy satisfecho de cómo la he aprovechado. Lo único que me queda es seguir trabajando y seguir poniéndole las cosas difíciles al míster para darle esa competencia», expone.

Óscar Santiago se siente muy bien acogido en la ciudad y en sus perfiles sociales deja buena cuenta de lo bien que aprovecha esta nueva parada en su carrera para hacer escapadas cuando puede y conocer la región con su mujer y su niño. «Estoy encantando tanto en el club como con el trato que me da la gente y la tierra. Mi familia y yo desde que hemos llegado nos hemos encontrado prácticamente como en casa y siempre que podemos intentamos en el día libre conocer un poco más de la tierra. Desde mi punto de vista, siempre es bueno implicarse con la ciudad, la tierra y las costumbres. Nos gusta salir a disfrutar de los paisajes de Extremadura. No había estado aquí y quería conocerla en profundidad», cuenta.