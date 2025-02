Óscar Santiago: «Badajoz huele a fútbol y tengo muchas ganas de vivir ese ambiente»

J. P. Badajoz Lunes, 9 de octubre 2023, 21:46 Comenta Compartir

Óscar Santiago nunca había pisado el Nuevo Vivero, pero lo siente como si lo conociera de toda la vida. Reveló durante su presentación como nuevo portero del Badajoz que acostumbra a seguir a los equipos por los que pasan conocidos y amigos y le entusiasmó cómo se vive el fútbol en la ciudad. «Por todo lo que he visto desde fuera creo que tenemos una afición espectacular. He seguido a otros compañeros y he visto que es un estadio que se vuelca. Badajoz huele a fútbol, respiras ese ambiente y ya tengo muchas ganas de vivirlo este domingo», sostiene.

Óscar Santiago Rumayor (Santander, 1991) llegó al Badajoz casi directamente para calentar a Miguel Narváez en el previo de Los Pajaritos. No llevaba ni un día en la ciudad y se subió al autobús rumbo a Soria junto a sus nuevos compañeros. Esas primeras horas han sido suficientes para sentirse totalmente integrado e identificado con el grupo. «Mi entrada en el vestuario ha sido muy positiva por ambas partes. Yo porque vengo con mucha ilusión y muchas ganas y ellos porque son un gran vestuario. Me han acogido muy bien y les doy las gracias. Llevo un día y parece que llevara desde la pretemporada». En ese sentido, resalta la gran unión del grupo y el excepcional ambiente. «Por suerte me he encontrado una piña ahí dentro y vamos todos en la misma dirección».

El meta cántabro reconoce que su fichaje por el club blanquinegro fue muy rápido y sencillo, tanto que horas después de recibir esa primera llamada de Gudi ya estaba en el Nuevo Vivero. «No me lo pienso. Tenía la maleta medio hecha y ese mismo día se cierra todo y salgo para Badajoz». Al día siguiente tuvo su primera toma de contacto con sus nuevos compañeros en el entrenamiento y entraba en la convocatoria de David Tenorio para enfrentarse al Numancia. Desde el banquillo vio al Badajoz a un gran nivel y que dejó buenas sensaciones. «El equipo me gustó, me transmitió cosas positivas, otras a mejorar. Estamos en crecimiento. Hacer el partido que hicimos en Soria ante un rival de esa entidad demuestra que estamos preparados y en la línea buena para competir en esta categoría y contra equipos que están además en un periodo de adaptación más largo que el nuestro». En ese sentido, refuerza la tesis del club del mal arranque provocado por la escasa pretemporada que ha tenido gran parte de la plantilla. «No me sorprende porque creo que la plantilla se ha formado tarde, lo he vivido en otros vestuarios como el Racing donde tuvimos un inicio atropellado por las circunstancias. Lo que veo son unas ganas de seguir creciendo cada futbolista y de gran sintonía dentro, en esa línea no me preocupa y me siento muy tranquilo con lo que pueda suceder en el futuro».

El Badajoz tuvo la victoria en su mano y se le escapó por un rechace que le cayó al pie de Primo en línea de gol para hacer el 2-2. Óscar Santiago cuenta que el ambiente en el vestuario era de cierto desaliento porque el punto les supo a poco. «El sabor era agridulce. Si lo analizas en frío, puntúas en un campo muy complicado ante un rival de gran entidad, pero las sensaciones son que pudimos ganar, llevarnos los tres puntos. Eso nos hace coger confianza en lo que venimos trabajando y de cara a los próximos partidos. Pero también tenemos esa rabia interna de querer resarcirnos y tener el partido en casa para hacer bueno ese empate», apunta.

Óscar Santiago se encontraba sin equipo y se estaba entrenando por su cuenta con un preparador personal, pero asegura estar en condiciones para pelar por el puesto de portero titular. «Mi objetivo real es ser mejor mañana que hoy. Me encuentro con confianza y buenas sensaciones. Aquí estamos todos para sumar. Intentaré dar mi mejor versión para apretar a Narva, él me apretará a mí. Estamos todos a la misma. Con el vestuario que me he encontrado estamos todos para sumar».

Las primeras palabras del arquero santanderino fueron de apoyo y reconociiento para Javi Olmedo, que en un gran gesto con el Badajoz cedió su ficha para que el club pudiera incorporar un sustituto toda la temporada. «Me gustaría dar un mensaje de ánimo para Javi Olmedo. Además agradezco el recibimiento que ha tenido conmigo». Y añadía no haber tenido relación con el meta toledano anteriormente. «No nos conocíamos, pero tantos años en los campos o te enfrentas o tienes referencias. Hablé con él para darle ánimos, me dijo que estaba a mi disposición para lo que hiciera falta y yo a la suya y así todos». Y elogia la grande del Badajoz. «He tenido bastantes compañeros que han jugado otros años aquí y he podido seguirlo por amistad con ellos, incluso Pedro Munitis como entrenador, y siempre sigues a esos clubes. Lo que se percibe desde fuera es que es un club grande, ambicioso, con una gran masa social, en definitiva lo que busca cualquier futbolista para sentirse futbolista».

En cuanto a David Tenorio, expone que su primera impresión no puede ser mejor. «Es un entrenador meticuloso, que va al detalle, plantea muy bien el partido... Lo que me ha transmitido es confianza y cercanía y en ese sentido podemos estar tranquilos».