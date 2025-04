El orgullo se impone a la decepción en Cáceres

J. Cepeda Martes, 13 de junio 2023, 10:38 | Actualizado 10:53h. Comenta Compartir

No fue el resultado soñado, pero en la particular balanza del grueso de seguidores del Cacereño el orgullo se impuso este pasado domingo a la ... decepción. En efecto, aunque el conjunto verdiblanco no pudo lograr en el Nuevo Colombino la gesta del ascenso a Primera Federación tras un empate a uno que resultó insuficiente para los de Cobos, la buena imagen mostrada tanto por el equipo como por los aficionados presentes en la capital onubense no ha hecho más que afianzar la comunión existente entre ambas partes.

Tanto en vivo como a través de las redes sociales se pudo constatar que el sentimiento de pertenencia de los aficionados no es solo mayor en cuanto a fortaleza, sino también más numeroso. Algo que la entidad presidida por Carlos Ordóñez deberá saber aprovechar a lo largo de las próximas semanas para convertir, con políticas atractivas, a los ocasionales en adeptos a la causa del decano del fútbol extremeño. Noticia Relacionada Cruel destino para el Cacereño en Huelva Tal y como explica el secretario del consejo de administración del Cacereño, Juan Miguel Olmeda, el club tratará de idear un nuevo proyecto competitivo en Segunda RFEF. Todo ello en una temporada en la que el Cacereño volverá a disputar la Copa del Rey. «Ahora más que nunca necesitamos el apoyo de todos en forma de socios y patrocinadores para seguir creciendo y que los retos que vamos a emprender sean más factibles de realizar. Por falta de horas y de trabajo no va a ser», plasmó en sus perfiles sociales tras enviar previamente un mensaje de agradecimiento tanto a plantilla como a miembros del cuerpo técnico, trabajadores, colaboradores, patrocinadores y aficionados. Con el objetivo de asimilar todo lo vivido en esta recta final de la temporada, el club no tomará decisiones en caliente. Tampoco lo hará el técnico, Julio Cobos, quien en los micrófonos de Canal Extremadura Radio pidió tras el partido del domingo un tiempo prudencial para comenzar a pensar en nuevos retos personales. «Tengo dos o tres días de duelo mínimo. Hoy duele, pero los que ya hemos vivido situaciones de estas nos quedamos con todo lo bueno que se ha hecho durante todo el año y con la buena imagen que se ha dado. Hemos vuelto a enchufar a los aficionados y me quedo con eso», expresó el preparador del conjunto verdiblanco, quien para muchos se ha ganado el derecho a recibir una oferta de renovación. El entrenador del Cacereño no escondió su pesar tras el partido en el Nuevo Colombino, precisamente por el hecho de que el equipo verdiblanco se mostró superior al Recreativo de Huelva durante gran parte de la eliminatoria. «Hemos estado muy cerca, por eso duele tanto. Lo hemos tenido al alcance de la mano. Ahora mismo estamos hundidos porque no hemos sido capaces de conseguir el objetivo. Si hablamos de fútbol, en los 180 minutos más los 30 de prórroga creo que hemos hecho buenos partidos y hemos sido superiores, pero al final se trata de ganar. No hemos sido capaces y al final suben ellos. El equipo ha hecho un derroche enorme. Metimos una pero no fuimos capaces de dejar la portería a cero». Los seguidores del Cacereño presentes en Huelva, que vieron con educación la celebración de su rival tras subir a Primera Federación, también se llevaron el reconocimiento y el cariño de los aficionados onubenses. Hasta tal punto fue así que ambas hinchadas corearon, al unísono, el nombre de los dos equipos. Todo ello tras una jornada social que transcurrió por las calles y plazas de Huelva sin ningún tipo de incidente. Confirmados todos los equipos que participarán el próximo curso en Segunda RFEF, será la Federación Española de Fútbol la que tenga que diseñar el nuevo mapa de competición para nutrir los diferentes grupos. En el caso del Cacereño, existen diferentes opciones. De esta forma, está por ver si el único representante de la provincia de Cáceres en la categoría tendrá a los cuatro equipos de la provincia pacense como compañeros de viaje o si, por el contrario, es ubicado en un grupo de la mitad norte. Entre tanto, y tras hacer balance de una temporada histórica, en las oficinas del Cacereño se tendrá que resetear en los próximos días para comenzar a sentar las bases del nuevo proyecto deportivo, que será el tercero en Segunda RFEF y el octavo consecutivo en la cuarta categoría del fútbol español tras la última reestructuración llevada a cabo por el ente federativo nacional. Un libro cuyas páginas aún están en blanco, a la espera de que el Cacereño oficialice quiénes moverán las plumas del próximo relato futbolístico, el de 2023/24.

