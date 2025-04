Otra oportunidad para reivindicarse

El vestuario del Badajoz está dolido por la nueva espiral negativa en la que ha caído el equipo, especialmente por los dos últimos tropiezos en ... el Nuevo Vivero. Y al menos quiere terminar un año más que decepcionante con el mejor sabor de boca posible. El domingo tiene esa oportunidad de reivindicarse y dar otro golpe en la mesa en busca de un nuevo impulso de nuevo en casa. Visita el estadio pacense el Sanse, el equipo que fija la última plaza de playoff de ascenso y que está seis puntos por encima del Badajoz. Aunque el peligro acecha a los blanquinegros y salir del pozo es su única preocupación, este partido puede marcar las aspiraciones de empezar a mirar hacia arriba o condenarse a seguir haciéndolo hacia abajo.

No termina de arrancar el equipo de Alonso. Después de un amago de pisar el acelerador ha vuelto a griparse el motor. Por tercera jornada consecutiva se mantiene en el puesto de promoción de descenso y a dos puntos de la salvación. «Sé que el equipo ha hecho un esfuerzo grande desde que vine yo, preveía que podía haber un diente de sierra», expuso Iñaki Alonso tras el milagroso empate in extremis frente al Montijo. En sus ocho partidos al frente del Badajoz el preparador vizcaíno ha mejorado los números de los siete de David Tenorio, pero no es suficiente. El técnico granadino dejó el Badajoz con solo seis puntos en siete jornadas como resultado de una victoria (San Fernando 1-0), tres empates (Illescas 0-0, Numancia 2-2 y Ursaria 1-1) y tres derrotas (Unión Adarve 1-2, Atlético Paso 1-0 y Guadalajara 1-2). Mientras que con Iñaki Alonso el equipo empezaba a remontar el vuelo con tres victorias seguidas y un empate para frenarse de nuevo con las cuatro últimas jornadas sin ganar. En total, el entrenador de Durango ha sumado doce puntos como saldo de tres victorias (Talavera 3-2, Villanovense 1-2 y Cacereño 2-0), tres empates (Getafe B 0-0, Mensajero 1-1 y Montijo 1-1) y dos derrotas (Navalcarnero 3-1 y Gimnástica Segoviana 0-1). El club, la afición, el proyecto y el equipo requiere mucho más que esos pobres guarismos después de quince jornadas disputadas y a dos de acabar la primera vuelta.

Tras este nuevo bache, la grada vuelve a estar molesta y desencantada. El Nuevo Vivero exige más y pide cuentas a su equipo. «La presión está ahí, es la que el equipo se quiera poner», asumía Iñaki Alonso sobre esa ansiedad que pueda generar en el equipo no cumplir con las expectativas y la impotencia de ver volar puntos del Nuevo Vivero otra semana más.

El preparador blanquinegro lamentó el nuevo resbalón de su equipo en casa y se mostró muy autocrítico. «El partido tenía que ser de tres puntos sí o sí, no lo hemos hecho y nos lo tenemos que hacer mirar, pero muy bien. No valen historias, hay que ser sinceros y coherentes, todos, jugadores y entrenadores», remarcó. La semana transcurre con esa mentalidad en el seno de la plantilla de estar plenamente convencidos de revertir la situación. Iñaki Alonso incide en recuperar esa solidez, fiabilidad y consistencia que comenzó a funcionar en sus primeros partidos como entrenador del Badajoz y esas sensaciones que imprimieron esa tímida reacción. «A mí lo que me preocupa es mi equipo, que demos el nivel que hemos sido capaces de dar varias jornadas y a partir de ahí sigamos creciendo», suspiraba el técnico.

Los errores siguen penalizando al Badajoz y le cuestan puntos. El equipo necesita mantener la concentración, cohesionarse y exprimirse al máximo. El domingo llega el Sanse, que aunque es quinto en la tabla también se muestra algo irregular con derrotas ante rivales de abajo como Atlético Paso y San Fernando y empates con Navalcarnero y Montijo. El Badajoz busca su punto de inflexión. «Viene un equipo bueno, que está arriba. Pero para mí siempre es una oportunidad de reivindicarte», indicaba Alonso.