Oliver Sierra: «Nuestro objetivo es ascender y así no lo vamos a conseguir»

Nueva salida y otro tropiezo del Badajoz. El equipo blanquinegro sigue sin ganar fuera de casa, aunque se mantiene al frente de la tabla en un liderato que continúa compartiendo como invicto con el Diocesano, que también empató en Villafranca. Los pacenses volvieron a sumar un punto en su segundo desplazamiento. Y por lo que se vio en el Municipal de Navalmoral puede darse por satisfecho y afortunado. Lo reconocía hasta el propio Luis Oliver Sierra sin paños calientes. «Lo mejor el resultado y gracias». En ese alarde de sinceridad, asumía la superioridad del Moralo y tomaba el punto como un premio. «En la segunda parte nos han pasado por encima. Nos hemos escapado vivos y hemos dependido mucho de la inspiración de Alonso».

El técnico blanquinegro se mostró muy crítico por este segundo empate como visitante. «Cada uno tiene su objetivo y el nuestro no es competir con el Diocesano, con todos los respetos, lo nuestro es ser campeones y ascender y así no lo vamos a conseguir». En esa línea admitió que ese no es el camino y sus jugadores tienen que cambiar el chip. «Si queremos alcanzar el objetivo a final de temporada tenemos mucho que espabilar». Y no se cobijó en excusas como la adaptación al césped artificial. «La misma idea que tenemos en casa la tenemos que trasladar fuera. Sigue siendo un campo de fútbol. Tenemos que igualar en intensidad y velocidad a los rivales porque la Tercera es muy dura y nos va a costar la vida». Oliver Sierra pone el foco en una falta de mentalización en sus jugadores para afrontar los partidos sin el lejos del calor del Nuevo Vivero. «Forma parte todo de la mentalidad. Tienes dos opciones. O ir a remolque de lo que propone el rival, que es lo que nos está pasando fuera de casa, o plantear tu partido y decir a qué quieres jugar y cuándo». De ahí que se mostrara contrariado con las desconexiones de su equipo en algunas fases de los partidos. «Regalamos los diez primeros minutos y solo a golpe de calidad, de milagros y de Alonso no nos va a dar».

El preparador aragonés pide apretar los dientes, asumir la realidad de competir en la Tercera extremeña y mantener la concentración e intensidad como cuando el equipo juega en casa. «O a nivel mental, futbolístico y físico nos metemos en la vereda de lo que es esta categoría o solo a golpes de calidad no nos va a dar». En ese sentido, considera que cuenta con un plantel de futbolistas más que capacitados para alcanzar el objetivo del ascenso. «Tengo una plantilla espectacular, con una calidad sobradísima para esta categoría, pero luego hay que trasladarlo los domingos en el campo. La mayoría ha bajado de categorías superiores, esto es el barro y hay que sufrirlo y pelearlo».