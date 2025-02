Estrella Domeque Villanueva de la Serena Lunes, 4 de julio 2022, 21:37 Comenta Compartir

Empieza una nueva era en el Villanovense de la mano de Manolo Cano, técnico que era presentado este lunes de forma oficial por los serones y que es el elegido para devolver la ilusión a una afición que terminó algo desencantada la pasada temporada. «Ilusión» es una palabra que se repitió en varias ocasiones en la rueda de prensa, también «felicidad», un sentimiento que reconocía Pepe Cuevas pues no era la primera vez que se interesaba por Manolo Cano para el banquillo. «En años anteriores tratamos de conseguir su contratación y no pudo ser, estoy muy feliz de que pueda ser el entrenador del Villanovense esta temporada», resumía el director deportivo.

Anteriores intentos que no llegaron a concretarse, pero que sirvieron para que el técnico cordobés conociera más sobre el club. «Lo conocía solo de venir a este campo como rival, que ahí no te haces una idea, y el día que vine a conocer un poco más el club por dentro me sorprendió para bien», afirmó en sus primeras palabras. «Sé que vengo a un sitio en el que voy a poder sentirme a gusto y trabajar, que es lo que un entrenador siempre quiere, y vengo a un sitio con la estructura y la seriedad necesaria para que las cosas salgan», prosiguió.

¿Pero qué cosas? Se puede preguntar el aficionado. No hay un objetivo marcado, al menos, no oficialmente. «El objetivo es construir un equipo de fútbol», responde Cano, que matiza que no es una forma de esquivar la pregunta. «Se puede estar en la pelea fea, por abajo; se puede estar en tierra de nadie, que a mí no me gusta; y se puede estar en la pelea bonita, que a mí me ilusiona eso, hacer un equipo capaz de estar en la pelea bonita».

Si la ilusión se traduce como objetivo, este sería estar peleando por estar al menos en el playoff y Manolo Cano cree que habrá equipo para ilusionarse. «Ni soy adivino, ni me gusta vender humo, lo único que te puedo decir es que a mí me ilusiona muchísimo lo que estamos haciendo», argumentaba sobre el estilo de juego; «a partir de ahí, creo que vamos a hacer un trabajo como lo tiene que hacer un equipo como el Villanovense, con humildad, en silencio y con máxima dedicación».

Pero Cano quiere que esa ilusión vuelva también a la grada «con un equipo sólido y valiente, que haga sentir orgullo en nuestros aficionados». En ese sentido, su trabajo irá enfocado a lograr un equipo «que juegue bien al fútbol, en ataque, que sepa defender, contraatacar y manejar el balón parado, que tenga muchos registros».

Por último, Pepe Cuevas también avanzó que la plantilla, pese a que los anuncios llegan a otro ritmo, está prácticamente cerrada, «a falta de uno o dos retoques».