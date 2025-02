Álvarez de los Mozos: «Nunca había perdido tres partidos seguidos en mi carrera»

Lunes, 20 de diciembre 2021, 08:40 Comenta Compartir

Fue marcar el Montijo el 1-0 y sentarse todo lo que quedaba de primera parte en el banquillo. Cosa atípica en De los Mozos. Su lenguaje corporal explicaba lo que estaba viendo y sintiendo: «Estamos jodidos. Muchas veces los partidos no salen como uno espera, aunque sepas lo que te vas a encontrar. Me sabe francamente mal el resultado porque yo no había perdido jamás en mi carrera tres partidos seguidos». Sin embargo, lo mejor de la comparecencia del técnico emeritense fue la reflexión que dejó: «¿Por qué vienen tantos entrenadores y jugadores en los últimos años y no somos capaces de sacar esto adelante? Yo creo que no es cuestión de echar a diez futbolistas y firmar a otros diez, sino de que los jugadores y los entrenadores tengan la estabilidad necesaria para poder rendir».

Temas

Mérida AD