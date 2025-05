El Nuevo Vivero exige ganar ya

El Nuevo Vivero espera ya ver al mejor Badajoz. La afición está ya al límite de su paciencia y después de cuatro jornadas sin haber ... conseguido la victoria exige una reacción inmediata. Solo vale ganar y más cuando las dos primeras citas en casa se saldaron con derrotas. Más paciencia, sin embargo, es lo que vuelve a pedir David Tenorio. El preparador granadino habla de procesos y cree que el equipo ha llegado a ese punto para poder demostrar el potencial que realmente tiene. A pesar del nerviosismo externo, Tenorio no se deja arrastrar por esa corriente pesimista y se muestra tranquilo, sereno, con plena confianza y convencido de emprender la escalada hacia arriba. Y con esa seguridad que trata de transmitir al vestuario y también a la grada afronta un duelo en el que está en el punto de mira.

Mucho en juego en el Badajoz más allá de sus primeros tres puntos. El equipo pacense ha igualado su peor arranque de siempre con tres derrotas y un empate. Hundido en la tabla con un solo punto ya urge empezar a asomar la patita de lobo feroz. «La realidad es que tenemos un punto, tenemos necesidad y vamos a ir a por ellos», reconoce el técnico blanquinegro. El Badajoz no le ha sabido coger el pulso a una competición tan traicionera como la Segunda RFEF. Parte con nueve puntos por debajo del ascenso directo, pero los puestos nobles quedan solo a seis. «El fútbol cambia en dos semanas», sostiene.

El invicto San Fernando canario pone a prueba el crédito de David Tenorio. El preparador granadino llega con la soga al cuello, lo asume y le motiva, cargando a sus espaldas toda la responsabilidad del mal inicio del equipo. «Entiendo la frustración. Le gente quiere ganar ayer, no hoy. En contra del entrenador siempre, a los jugadores que les ayuden. El entrenador está aquí para soportar ese peso, la mochila es grande y estoy acostumbrado. No es fácil estar con esa situación. De parte del entrenador que representa a un club legendario no van a tener jamás un gesto de mala educación», subraya. Cierra filas en torno a la plantilla con un mensaje con el que pretende desviar las críticas hacia el banquillo y que se focalice la decepción general en su figura. En ese sentido, insiste en que siente el respaldo del vestuario. «Tengo la sensación de que la gente está conmigo. Ya dije que podían venir al entrenamiento para evaluar el proceso y preguntar a los jugadores. Pero lo que más me alegra es tener la sensación día a día de que es una realidad absoluta. Estoy tranquilo en ese sentido y no es fácil. Tengo la confianza absoluta de que la plantilla cree en el proceso, en lo que estamos haciendo y va a caer por su propio peso».

CD BADAJOZ-UD SAN FERNANDO CD BADAJOZ Miguel Narváez; Fran Grima, Borja López, Carlos Cordero, Chacartegui; Samu Manchón, Miguel Núñez, Petcoff, Adri Carrasco; Sandro Toscano y Carlos Cinta.

UD SAN FERNANDO David; Andrés, Brian, Omar, Stephane, Felipe; Saúl, Kilian Alemán, Aythami, Ribalta; y Galván.

ÁRBITRO Carralero Calvo (madrileño).

ESTADIO Y HORA Nuevo Vivero, 12.00 horas. El club dedica la acción solidaria de este partido a la Asociación Arca de Noé, centro de rehabilitación y de ayuda al toxicómano y su reinserción social.

No le preocupa estar en el centro de la diana, aunque es consciente de llevar tiempo caminando sobre un fino alambre. «Me gusta vivir con el reto, la incertidumbre, con la sensación de caer al vacío y ver que no hay fondo. Me estimula». Y confía que el momento del Badajoz ha llegado y que a partir del partido de este domingo va a suponer el comienzo de su mejor versión. «La idea es llegar a ese punto de regularidad, cambiar la tendencia, hacer ese punto de inflexión y en el momento que consigamos eso la gente se va a volver a enganchar al proyecto». El técnico del Badajoz sabe de la trascedencia del en. «Es un partido importantísimo para nosotros, sabiendo que necesitamos ganar para quitarnos esta lacra que tenemos. Seguro que vamos a ver una buena versión del Badajoz y ser competitivos».

Pero enfrente tendrá a un rival que llega lanzado tras un inicio de curso sorprendente. El San Fernando ha sacado con solvencia sus dos desplazamientos con victorias y se mantiene invicto con otros dos empates en su campo. «Ha hecho seis goles fuera de casa en campos difíciles como Guadalajara y San Sebastián. Es un equipo que propone y hace un juego interesante, adaptado a la Segunda RFEF, capaz de alternar la fase a balón parado, muy peligroso. Es un equipo muy práctico y lo tiene todo muy claro. Está compitiendo fantásticamente bien y que viene de dos victorias seguidas fuera de casa», advierte Tenorio.

El entrenador blanquinegro cuenta con toda su plantilla disponible, salvo las ya conocidas bajas de los lesionados Adán Gurdiel y Javi Olmedo, aunque a Aketxe aún le falta, adelanta que pronto se podrá ver una buena versión. «Tenemos variabilidad y eso se traduce en riqueza para el equipo», expone.