El Nuevo Vivero despide un año para olvidar

J. P. Badajoz Sábado, 16 de diciembre 2023, 18:58 | Actualizado 20:18h. Comenta Compartir

El Nuevo Vivero ya no pasa ni una. La afición no puede más después de un año de tormento y que acaba con el tsunami ... del incidente de cuatro jugadores con la Policía la noche del pasado miércoles. Es la gota que colma el vaso de la paciencia de una hinchada que en este 2023 ha soportado todo tipo de decepciones. Del descenso a los líos judiciales que motivaron la amenaza de caer a Tercera, seguido de un inicio de temporada desastroso sin salir prácticamente de puestos de peligro y, por si no hubiera bastante, para cerrar este 'annus horribilis' blanquinegro asistir al bochorno de varios jugadores en estado de embriaguez queriendo estacionar en la zona restringida de la Policía Nacional. Como consecuencia de ese episodio el conductor dio positivo en el control de alcoholemia y teniendo que presentarse a un juicio rápido al serle imputado un delito contra la seguridad vial y un segundo futbolista sancionado por desobediencia e insultos a la autoridad. Un último capítulo que pone a prueba un corazón blanquinegro a punto de entrar en parada.

El Badajoz ha actuado con mano firme y ha apartado del equipo a Isaac Aketxe tras comprobar su implicación en lo sucedido e identificarle como el infractor que dio positivo en el control de alcoholemia por el que tuvo que asistir a un juicio rápido el viernes por la mañana. «Tras haber investigado los hechos sucedidos el pasado miércoles 13 a las 21.15 horas en el que varios jugadores de nuestra plantilla se vieron implicados, el club ha tomado la decisión de apartar a Isaac Aketxe del equipo, al conocerse el grado de implicación en este incidente», expone la entidad pacense en un comunicado de prensa. Noticia relacionada El Badajoz aparta del equipo a Isaac Aketxe por el incidente de la noche del pasado miércoles Isaac Aketxe estaba en el punto de mira por parte de la afición debido a su escasa participación en el equipo después de haber llegado este verano fuera de forma. El atacante vasco apenas ha jugado 182 minutos repartidos en cinco partidos en esta primera vuelta que a punto está de finalizar y precisamente en estas dos últimas jornadas el técnico Iñaki Alonso tuvo que precipitar su estreno en el once por la lesión de Carlos Cinta. Aketxe llegaba con la vitola de '9' de referencia avalado por su dilatada trayectoria y producción goleadora en la división de bronce. Recientemente había sido padre y el club le felicitaba en las redes sociales. En cuanto a los otros tres futbolistas implicados, el club se mantiene cauto y espera a tener una valoración del alcance de los hechos antes de desvelar sus nombres y comunicar las sanciones disciplinarias pertinentes. El club pacense trata de proteger a su plantilla y espera que este incidente no repercuta en lo deportivo donde remarca la enorme trascendencia que tiene el partido de este domingo ante el Sanse. «Si hay algo hay que obrar en consecuencia y ser un club, en mi opinión, ejemplar», expuso Iñaki Alonso sobre el delicado asunto. En este contexto el Nuevo Vivero examina con lupa este domingo a su equipo. El Badajoz se juega ante el Sanse algo más que una victoria, que por otro lado es de vital importancia. Necesita congraciarse con una afición al límite de su capacidad de aguante. «Tenemos la responsabilidad de dar». El equipo pacense quiere al menos resarcirse con su masa fiel y poner algo de dulce a un final de año espantoso. «Tenemos la oportunidad de reivindicarlos, sobre todo a nuestros socios de alegrarles la tarde y ahora que vienen unas fechas señaladas tener la satisfacción de hacer algo bien». El Badjoz publicó la convocatoria en la que Iñaki Alonso citaba, menos a Aketxe, a todos los jugadores incluido Dani Cordero y minutos después la eliminó de las redes sociales para volver a subirla más tarde sin el canterano. BADAJOZ-SANSE CD BADAJOZ Miguel Narváez; Fran Grima, Borja López, Carlos Cordero, Chacartegui; Castri, Miguel Núñez, Toni Jou, Adri Carrasco; Jurgui y Carlos Cinta o Müller.

UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES Jagoba; Saúl, Mayorga, Juancho, David Rodríguez, Luque, Ismael, Macho, Binke, Yael y Josín.

ÁRBITRO Pricopi Gogu (castellanomanchego).

ESTADIO Y HORA Nuevo Vivero, 17.00. El club dedica la acción solidaria de este partido a Manos Unidas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión