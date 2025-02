Nuevo reto del Coria en Montijo

ELADIO PANIAGUA / REDACCIÓN CORIA. Sábado, 27 de noviembre 2021, 10:44 Comenta Compartir

El Coria tiene otro gran escollo que superar este sábado (17.00 horas) en un Emilio Macarro donde los aficionados aprietan de lo lindo y donde le espera un Montijo que querrá borrar la derrota de la última jornada en el Príncipe Felipe frente al Cacereño. El cuadro cauriense acude al derbi regional desde su privilegiada segunda posición, ganada a pulso y con merecimiento, mientras el Montijo transita en un plausible octavo puesto, fruto sobre todo de su desempeño local.

Rai Rosa manifestó en la rueda de prensa de este viernes que la victoria en Cádiz es ya pasado. «Conseguimos los tres puntos pero a partir del miércoles ya estábamos pensando en un gran rival como es el Montijo. Va a ser un partido muy complicado y acudimos a la cita con mucha ilusión, con humildad como siempre y con ganas de sacar algo positivo y esa dinámica positiva para nosotros es muy importante. Se trata de un campo muy complicado, diferente a lo que estamos habituados y en frente vamos a tener un rival que en su campo se siente muy cómodo y que presiona constantemente en cada zona del campo, que no dan un balón por perdido, que cada error que podamos cometer te penaliza y en ese sentido tenemos que estar muy concentrados cometiendo los menos errores posibles».

Sobre los 24 puntos que en la actualidad tiene el Coria, Rai se muestra cauto diciendo que no hay que echar las campanas al vuelo y que cada partido es diferente, motivo por el cual, dijo, hay que ir partido a partido, aunque auguró que la salvación está entre 34 y 40 puntos. También habló del buen momento en que se encuentra la plantilla y donde todos tienen cabida, aunque no todos pueden jugar.

Para este encuentro Rai cuenta con toda la plantilla a excepción de Javier Mancha que está en vías de recuperación. Por lo tanto pondrá en acción frente al Montijo a un once que se adapte a las circunstancias, aunque no se aventuró a dar nombres concretos, pero que no diferirá mucho de los que vienen jugando habitualmente.

Por su parte, el defensa Patxi Dávila, manifestó que acuden a la cita, como siempre, «para sacar los tres puntos en juego en un partido muy complicado ya que son muy fuertes en su campo, pero que vamos a acudir a ganar, como siempre».

El Montijo, sin mirar la Copa

Mientras, el Montijo tendrá que centrarse en el encuentro ante los caurienses y no pensar en el importante choque de Copa del Rey de la semana que viene ante el Burgos CF, todo un acontecimiento en la localidad montijana. La visita de un equipo de Segunda División siempre es un acicate para club y afición, una fecha señalada, pero antes deben seguir manteniendo su buen papel en el Emilio Macarro, un trabajo que les ha conducido a una octava posición muy meritoria.

La tropa de Juan Marrero espera, ante su público, olvidar la última sufrida el pasado domingo en el Príncipe Felipe ante un Cacereño que fue mejor y se llevó los tres puntos por 2-0. La taquilla estará abierta este sábado desde las 11.00 horas y las entradas oscila entre los 10 y 25 euros, siendo gratis para socios y niños de entre 0 y 5 años.