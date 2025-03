El nuevo UD Montijo de Acevedo quiere mantener la mejoría ante el Getafe B

Redacción BADAJOZ. Domingo, 11 de febrero 2024, 09:23 Comenta Compartir

El Montijo examina este domingo su reacción y el buen momento que atraviesa en el feudo del Getafe B, el Fernando Santos, a las 12.00 horas, donde le espera una escuadra sólida instalada en una cómoda séptima plaza. Pero en el conjunto extremeño han pasado tantas cosas en los últimos meses que, como decía su ya exentrenador Emilio Tienza, no tienen ni tiempo para mirar a los rivales y solo se centran en ellos mismos y sus vicisitudes.

La última de ellas, la salida inesperada del entrenador, que no aguantaba más la situación de abandono y decidió marcharse pese a las recientes victorias y a que con ellas se ha regenerado la esperanza de la salvación.

En su lugar, el club puso en el banquillo a un hombre de la casa, entrenador de las categorías inferiores rojinegras, Jesús Acevedo, a quien curiosamente le han sumado un segundo entrenador y analista, Juan Méndez. También se ha incorporado como preparador físico Francisco Javier Chacón, con pasado en la base del Valencia y con experiencia internacional en la Primera División de Bélgica. Acevedo pertenecía al Atlético Pueblonuevo, que no ha presentado trabas en la cesión de sus derechos federativos, según ha informado el club montijano.

Jesús Acevedo

Un Montijo en el que parece que toda esta marea de salidas –media plantilla, entre ellos buena parte de sus pesos pesados, ya no está– no ha mermado los resultados deportivos sino todo lo contrario. Cuando todo apuntaba a equipo defenestrado en la posición de colista ha reaccionado con fuerza con tres triunfos en cuatro encuentros que han dado un hilo de fe en la permanencia, que sigue lejos, a siete puntos, pero ya no es una quimera.