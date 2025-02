Nuevo hundimiento del Badajoz

Iñaki Alonso: «Estamos metidos hasta el cuello»

Iñaki Alonso terminó contrariado con las dos caras que mostró su equipo. «Hemos visto una versión del Badajoz que es la que quiero yo pero hasta el minuto 40 y luego hemos visto otra versión en la que creo que tenemos suficiente experiencia para no meter la pata como la hemos metido. Nos hemos suicidado. Los goles son auténticos errores nuestros». El nuevo técnico del Badajoz asumía la delicada situación. «Estamos metidos hasta el cuello y se sale desde la exigencia y con el trabajo, no hay muchas más recetas». Y reconocía el mal estado físico del equipo. «Está claro que lo táctico, lo físico..., hay que tocar todos los palos». Aunque se muestra optimista para salir del pozo. «Estoy esperanzado con lo que he visto hasta ese penalti y me deja helado la otra cara del equipo. Soy el responsable y solo me queda trabajar, exigir y salir para adelante, no hay otra».