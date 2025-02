Nuevo descalabro del Badajoz en Madrid

El Badajoz le empieza a ver las orejas al lobo y el nerviosismo hace mella en el vestuario y la grada. El equipo blanquinegro firma otro desastre en su visita al Unión Adarve y ya van siete consecutivos sin ganar. Los pacenses siguen en ... caída libre, aunque la salvación sigue a cuatro puntos. La ansiedad y la impotencia se apoderan de un equipo que no consigue dar con la tecla para salir de ese bucle de oscuridad en el que se encuentra sumido. Los jugadores asumen la situación y fueron a pedir disculpas a los seguidores que acudieron al Vicente del Bosque.

El oficio de los locales pasó por encima de los nombres del Badajoz a partir del primer tanto. Samu Manchón, el último de los cinco recambios de Iñaki Alonso, maquilló el resultado a poco para el final.

El Badajoz, anclado a la zona de descenso, se plantó en el Vicente del Bosque, de césped sintético, con tres centrales, entre ellos el debutante Lizárraga, y dos carrileros. No fue malo el arranque del conjunto pacense. Un centro-chut del lateral Fran Grima no se coló de milagro en el minuto 18. La línea de tres centrales neutralizó de partida las acometidas del delantero Fer Harta y, por otro lado, el Unión Adarve se encontró con muchos problemas para construir juego. No obstante, en un encuentro de excesivo centrocampismo, las acciones a balón parado resultaron determinantes. Así, en el minuto 33, un lanzamiento de falta de Ortolá generó un rechace convertido por el central Juanma ante la pasividad de la defensa blanquinegra. El tanto encajado fue un jarro de agua fría para un Badajoz que, de repente, cayó en el desorden y el nerviosismo, si bien llegó vivo al paso por los vestuarios.

Iñaki Alonso dio entrada a Castri y Pablo Gálvez por Petcoff y el amonestado Fran Grima al arrancar el segundo período. No obstante, las esperanzas de obtener algo positivo de Madrid quedaron difuminadas pronto. Juanma volvió a conectar un peligroso remate de cabeza, pero Miguel Narváez estuvo certero bajo los palos para atraparlo. Sin embargo, a los ocho minutos de la reanudación, Iván Sánchez aprovechó un balón servido desde el perfil derecho para ampliar la ventaja del Adarve.

La posterior entrada de Adri Carrasco desde el banquillo representó un soplo de aire fresco a los visitantes, pues el madrileño se colocó en la banda izquierda, o sea, a pierna cambiada, y su uno contra uno, la capacidad de encarar y el fuerte disparo de derecha conformaron una amenaza para la cobertura del Adarve. Otro de los revulsivos visitantes, Castri, se quedó muy cerca de recortar distancias con un potente disparo desde la frontal del área que golpeó la madera. Ese lanzamiento de Castri fue una especie de halo de esperanza dentro de un mar de dudas, sobre todo en la parte defensiva. La fiabilidad del portero local, Adrián Fernández, minó todavía más la moral del Badajoz.

La sentencia del Adarve se produjo superado el ecuador del segundo tiempo: indecisión de la defensa, solicitando fuera de juego en vano, y el delantero Fer Harta vio puerta al segundo palo. La descoordinación y la falta de intensidad de la defensa costaron un nuevo gol en el Vicente del Bosque. Iñaki Alonso introdujo a Samu Manchón por Jurgi Oteo estando el encuentro totalmente perdido. El de Almendralejo actuó por detrás del delantero Gálvez y fue un compañero de lujo para las diagonales de Carrasco. En una de las combinaciones entre ambos, el propio Manchón redujo diferencias y disimuló un poco el duro castigo recibido a manos de un equipo consolidado en la categoría.

El Badajoz recibirá el próximo domingo al Atlético Paso canario en el Nuevo Vivero.