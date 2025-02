Nuevo desafío para el Cacereño

Roto el maleficio liguero tras el triunfo de la pasada jornada ante el Unión Sur Yaiza, el Cacereño se enfrenta a otro desafío, volver a ... regalar a la afición verde una alegría en el Príncipe Felipe. Pudieron saciarse con la eliminatoria copera ante la Gimnástica Segoviana, pero en el grupo 5 de Segunda RFEF no suma tres puntos como anfitrión desde la jornada 3, el 15 de septiembre, hace ya más de dos meses. «Tenemos que recordar ese espíritu del día de la Copa, que es el más reciente en cuanto a victorias», señalaba el técnico Julio Cobos en la víspera del duelo de este domingo (17.30 horas) frente al Rayo Majadahonda.

Los extremeños esperan que la remontada de la pasada semana en tierras isleñas suponga un cimiento sobre el que edificar un cambio de tendencia. «Cuando van pasando las semanas y no eres capaz de ganar, la confianza se va perdiendo un poco», comentaba sobre el periodo de siete encuentros en los que el Cacereño no ha sido capaz de batir a sus rivales. Pero el técnico de Valdehornillos relativiza esa estadística: «Aunque no hemos sido capaces de ganar, solo habíamos perdido dos partidos». Sin embargo, sí enfatiza en que deben trabajar en algunos aspectos para ser un bloque menos vulnerable, «hay que mejorar en algunas cosas que nos están penalizando y nos están haciendo recibir muchos goles. Si queremos crecer en la clasificación todo pasa por ser más sólidos defensivamente». Para ello considera importante minimizar los errores que tanto les están castigando sus contrincantes y reducir las faltas de concentración.

El Cacereño afronta el choque en la séptima plaza y nunca se ha descolgado del tren del playoff aunque Getafe B, Guadalajara y Tenerife B estén en otro nivel. En esa estela se halla también su siguiente adversario, un Rayo Majadahonda con el que está empatado a 17 puntos, aunque llega con una inercia distinta, tras cosechar sendas derrotas frente al Guadalajara y al Talavera.

Cacereño: Diego Nieves, Navas, Javi Barrio, Crespo, Joserra, Clausí, Pepe Bernal, Deco, Fran Viñuela, Salinas y Carrillo. - Rayo Majadahonda: Adrián Fernández, Emi, Villalón, Dani Ramos, Expósito, Ato, Mosquera, Fer Pina, Rubi, Santos y Kevin Manzano. Árbitro: Fernando Moreno Osuna (comité castellanomanchego).

Estadio y hora: Príncipe Felipe, 17.30.

Pese a ello, Cobos insiste en que los madrileños están llamados a estar en los puestos cabeceros al final de la campaña. «Cuentan con jugadores que han militado en superior categoría, alguno de ellos en Primera, y nos van a poner las cosas difíciles».

El entrenador extremeño tendrá a todos sus futbolistas disponibles. Se le preguntó por la posibilidad de usar doble punta con Salinas y Christian ante el gran estado de forma de ambos delanteros, pero sin pronunciarse de manera explícita deslizó entre líneas que no es su prioridad. «Ha habido partidos en los que han salido de inicio y he tenido que quitar a alguno porque no han salido las cosas bien y ha habido momentos en los que no ha jugado uno y lo he metido en el transcurso del partido y ha salido bien». En cuanto al estado del terreno de juego comenta que «no lo hemos tocado nada, es muy agradecido y está en buenas condiciones, salvo que de aquí al domingo caiga muchísima agua, va a estar bien».