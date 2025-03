Año nuevo, Artiles e Higor

Ganar como fuera. Aunque fuese con un gol en propia puerta del rival y un penalti transformado por un central en el descuento. Aunque hubiese ... que tirar y arriesgar con dos tipos aún tocados y medio fuera de forma como Artiles e Higor Rocha. Aunque se controlase en la primera parte y se sufriera en la segunda. Ganar como fuera… y por fin ganó el Mérida, dos meses y seis partidos después. Lo hizo tan merecidamente como también bajo la sensación de algunas de sus últimas derrotas: ante el Cacereño y el Villanovense pudo empatar y al final perdió y ante Las Palmas Atlético ganó como también pudo acabar empatando. Ya saben, el fútbol y sus pequeños detalles.

Porque uno, puesto a elucubrar, se imagina cosas que sucedieron en el descanso, ya sea en la caseta de un equipo o en la caseta del otro. De los Mozos diciéndole a sus chicos, tras una primera parte muy bien controlada y con Javi Montoya de mero espectador, que replegaran y le dejaran espacios y metros a los otros, que sintieran un poco el sabor del sufrimiento, que le pusieran incertidumbre al resultado. Por ejemplo. O al técnico del filial amarillo, Juan Manuel Rodríguez, contándole a los suyos que en la segunda parte sí, que el Mérida ya se había tragado que iban de broma y que ahora los iban a pillar confiados, que ya sí iban a juntar cinco pases seguidos, que con Pachón y Usaha iban a ver de cerca el nombre del guardameta del Mérida. Uno se imagina… porque si no es difícil de entender el vuelco que metió el partido de una parte a otra.

En los primeros 45 minutos, el Mérida tradujo correctamente el abc de su técnico. Presión en campo contrario para robar y estar cerca del área rival, extremos muy abiertos y balones rápidos a banda para colgar cuantos centros fueran posible y ganar las segundas jugadas de los balones que iban a Lolo Plá. Nada muy diferente, también, al ideario de los tres primeros partidos anteriores de De los Mozos en Mérida. Pero ya con Artiles sobre el verde, las cosas salen un poco mejor.

Con el mediocampista canario liderando el juego y el ataque emeritense, el equipo salió enchufado, jugando en campo contrario y provocando y encontrándose espacios. Solo le faltaba el último pase o un centro en condiciones. Pero el plan le estaba saliendo. Y más cuando hacia el ecuador de la primera parte Juan Rodríguez se cabeceó en propia puerta un buen córner sacado por Gaspar. Primer gol que celebraba el equipo en dos meses, aunque fuera de otro. Lo suficiente para que el bloqueo que sufría el grupo empezase a resquebrajarse.

Pero entonces llegó el descanso y pasó lo imaginado antes. A la salida de vestuarios, Las Palmas juntó más fútbol y mérito en apenas dos minutos que en los 45 anteriores. Empezó a conectar en campo contrario, a hacerle cosquillas al Mérida y a llegar al balcón del área con posibilidades de remate. El primero de ellos, de Julen, salió lamiendo uno de los palos de Javi Montoya de milagro. Y así siguió en los minutos siguientes el filial amarillo, rozando el tanto del empate.

Mérida AD Javi Montoya; Felipe Alfonso, Bonaque, Nacho González, Álvaro Ramón; Mario Robles, Artiles (David Rocha, 70'), Gaspar (Marckus, 58'), Carmelo Merenciano (Aitor Pons, 80'), Guille Perero; y Lolo Plá (Higor Rocha, 58'). 2 - 0 Las Palmas Atlético Alfonso; Abreu, Fran Carmona, Pol Salvador (Pachón, 46'), Isaac (Usaha, 46'); David Vicente, Iñaki, Julen Pérez (Ale Ojeda, 64'), Sergio Simón (Aythami, 79'); Juan Rodríguez y Giovanni (Pipo, 64'). Goles 1-0, Min. 23: Juan Rodríguez, en propia puerta. 2-0, Min. 92: Bonaque, de penalti.

Árbitro González del Campo López, del colegio castellano-manchego. Expulsó con roja directa al visitante Fran Carmona (91'). Además, amonestó al emeritense Gaspar y al visitante Juan Rodríguez.

Incidencias Alrededor de 1.800 espectadores en el Romano José Fouto. Se guardó antes del partido un minuto de silencio por los fallecimientos del padre del presidente, Paco Puertas, el ex entrenador de la cantera, Pedro Hernández y el socio José Vinagre Bazaga

El Mérida no era capaz de juntar tres pases seguidos y, por tanto, de salir de su campo. Rifaba balones, se los quitaba de encima y en cada duelo se olía el sabor del flan. El miedo a no ganar aún no se había marchado de esas mentes. Así que De los Mozos echó mano de Higor Rocha. El viernes matizó que, junto a Artiles, no estaba para ayudar mucho porque corría el riesgo de volver a romperse… y le tuvo que dar más de media hora. Además, quitó a Gaspar (con amarilla) por Marckus y el equipo empezó a tomar el aire que le faltaba. La pelota y el partido seguían siendo de Las Palmas pero el Mérida ya salía de vez en cuando y las jugadas dejaban de rondar el área de Javi Montoya.

De hecho, el guardameta Alfonso le tuvo que sacar al delantero brasileño del Mérida una mano abajo tras un gran remate a centro de Guille Perero que fue la ocasión más clara para el 2-0. Aún así, el cuadro emeritense seguía viviendo en el alambre: había reculado y el filial jugaba en campo contrario, valiéndose de los temblores en cada acción dividida del Mérida, que solo respiraba cuando se juntaban a tocar Artiles, Higor y Carmelo.

Pero conforme se acercaba el final, rondaba por el ambiente el gol del Mensajero en el 94'. En la grada, en el banco y, sobre todo, en el recuerdo de los jugadores. Pero entonces hilvanó una contra, Fran Carmona evitó con la mano el gol de David Rocha y el penalti lo transformó Bonaque para recordarle al Mérida que está confeccionado para esto: para ganar.