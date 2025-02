El Nueva Ciudad prohíbe la entrada al seguidor que agredió a un jugador del Olympic Peleño

Nuevo acto de violencia en un campo de fútbol. En esta ocasión ocurrió en un partido de la Primera Extremeña entre el Olympic Peleño y el Nueva Ciudad del grupo 3 disputado en Navalvillar de Pela. El encuentro acabó con victoria en los minutos finales ... del conjunto emeritense y los hechos sucedieron tras marcar el 2-3 que certificaba la remontada visitante en el minuto 85. Durante la celebración del tanto, un aficionado, identificado como visitante y ataviado con un peto amarillo, saltó al terreno de juego y agredió a un jugador del equipo local. El asaltante asestó un puñetazo en la cara al futbolista del Olympic después de que éste respondiera a la provocación de un rival dándole un empujón por la espalda y caerle al suelo. «Tras el hecho lamentable ocurrido ayer en nuestro partido frente al Nueva Ciudad y teniendo las pruebas suficientes de la agresión a nuestro jugador Carlos de un aficionado del equipo visitante. el club y jugador han denunciado esta situación. Ánimo Carlos», escribía el club en sus perfiles sociales.

El propio jugador ha denunciado la agresión ante la Guardia Civil con el apoyo del Olympic Peleño. «El jugador ha presentado la denuncia ante la Guardia Civil y el club ha facilitado el vídeo a la Federación Extremeña», apunta Mario Escobar, secretario del club de Navalvillar de Pela y que actuó de delegado de campo en el partido. El incidente fue recogido en el acta por el árbitro, así como que el agresor había sido identificado. Escobar lamenta que el fútbol modesto se exponga cada fin de semana a este tipo de actos sin poder controlarlos los clubes. «En estas categorías no se exige la presencia de las fuerzas del orden y gracias que el concejal de Seguridad Ciudadana intervino rápido, tranquilizó a la gente, que reaccionó de forma cívica y no pasó a mayores. Durante el partido no había pasado nada y las dos aficiones estaban tranquilas, sin incidentes. Los jugadores se retiraron sin problemas a los vestuarios al finalizar el partido. Su entrenador y los directivos nos pidieron disculpas», cuenta.

El Nueva Ciudad ya ha tomado medidas y le ha prohibido la entrada a dicho seguidor. «Nuestro club está totalmente en contra de la violencia y condenamos este tipo de actos. Se ha identificado a esa persona y ya no volverá a entrar nuestro campo y espero y deseo que tampoco pueda entrar en ninguno más», expone el copresidente Jorge Troteiro, quien quiere dejar claro que se trata de un inidividuo que no representa al club ni sus valores. «Por desgracia ha sido aficionado nuestro y no podemos controlarlo, pero el club es ajeno. No nos identifica, ni al club ni los valores que tratamos de transmitir», añade Troteiro. El club emeritense contactó con el presidente del Olympic Peleño y se puso a su disposición para colaborar en lo que hiciera falta.

El Olympic Peleño ganaba 2-0 al Nueva Ciudad, pero en el 65 los emeritenses recortaban distancias e iniciaban la remontada para terminar ganando con otros dos goles en los minutos 80 y 85. Según se puede observar en las imágenes difundidas por el club peleño, tras el tanto de Gabriel Arruda (2-3), un jugador visitante le hizo gestos al futbolista local en cuestión y éste en carrera le empujaba por la espalada al suelo encontrándose seguidamente con el impacto del puñetazo en su cara de su agresor que había saltado al campo.