Sí a una nueva ciudad, no a un nuevo equipo Un gran derbi. Aficionados de Don Benito y Villanovense no parecen dispuestos a unir ambos clubes que acumulan años de historia y una sana rivalidad que se volverá a ver este domingo

ESTRELLA DOMEQUE Sábado, 26 de febrero 2022, 13:32 | Actualizado 14:07h. Comenta Compartir

Villanueva de la Serena y Don Benito se han dado el 'sí, quiero' para formar una nueva ciudad y crear un futuro en común. Este matrimonio pronto compartirá presupuestos, infraestructuras, tradiciones, fiestas.... En definitiva, prácticamente todo. Sin embargo, para algunos ciudadanos hay cuestiones que deben incluirse en el contrato prematrimonial. Es el caso de la sana rivalidad entre Don Benito y Villanovense. Cierto es que no son los únicos equipos de fútbol de ambas localidades, pero sí los que se han ganado a pulso que su enfrentamiento se postule como el gran derbi de la nueva ciudad. Un derbi que, caprichos del destino, se juega este domingo y que sus aficionados prefieren dejar en el apartado de separación de bienes.

«Soy del Don Benito y esta fusión no me va a hacer cambiar los sentimientos hacia mi escudo», asegura Elizabeth Martín, socia rojiblanca desde hace ocho años. Treinta son los que lleva viviendo en Don Benito y en este tiempo no imaginó que se podrían llegar a unir las dos ciudades, «más conociendo la rivalidad entre los dos pueblos». Ella no está dispuesta a perder esa rivalidad, tampoco las bromas que suele compartir con sus amigos del Villanovense. «Igual que en Sevilla hay dos equipos, en mi corazón y en mi pensamiento no entra ser del Villanovense», afirma sobre una fusión de equipos que no ve posible: «En los pueblos es política, pero en el fútbol es inviable. Eso sí que no iba a salir bien».

Ampliar Cordialidad. Lorenzo quire mantener este derbi con sus nuevos vecinos. E.D.

Ese mismo futuro vaticina Lorenzo Manuel Arroyo, confirmando que si el referéndum hubiera sido para unir los dos equipos, el resultado habría sido también mayoritario, pero... A favor del no. «Prefiero que sigan siendo los dos equipos, como hasta ahora, y que siga siendo el derbi extremeño más esperado como pasa con Real Madrid y Atleti o Sevilla y Betis», dice este joven aficionado serón que espera que reine el buen ambiente con sus nuevos vecinos: «Que se juegue bien y no haya problemas porque ya estamos fusionados y vamos a ser todos una nueva ciudad».

Otro de los que cogería la papeleta del no en este referéndum futbolístico es Gervasio Bermejo, miembro de la peña rojiblanca 'Los Moraos'. «No creo que se deba perder la historia de cada club; el tiempo lo dirá, pero no sería normal que desapareciera un equipo como el Don Benito con casi 100 años de historia», afirma este aficionado que suele acudir al fútbol con su hijo, «estos colores pasan de padres a hijos». Entiende que no pueden compararse con Sevilla o Madrid, ciudades de grandes derbis, «pero por qué no tener dos equipos en la categoría que estamos o alguna superior, el que haya vivido la historia del club es como si le arrancaron algo suyo y llevaría mucho tiempo quitar la historia de ambos clubes».

Ampliar En familia. Elizabeht no concibe que se pierda este derbi. E.D.

Y es que ya lo dice el himno rojiblanco: «Por su historia lo conocen sus rivales, son su escudo y su bandera tradición». Del otro lado, también se apela al escudo: «Son los colores, mi escudo: sirena en el corazón». Emblemas que tampoco quiere perder, al menos de momento, Antonio David Vera. «A corto plazo creo que se tienen que dejar las cosas como están y que cada equipo luche por llegar lo más alto posible, después ya se verá si se pueden unir, pero muy a largo plazo», considera este socio del Villanovense que estará este domingo animando a su equipo «para ganar este primer derbi y poder decir que el equipo grande de la nueva ciudad sería el Villanovense».

Ampliar En un futuro. Para Antonio unir los equipos noes viable a corto plazo. E.D.

Es de los cuatro el único que deja una puerta abierta de cara al futuro, ¿pero se imagina celebrando un gol que no sea del Villanovense? «A corto plazo ni me imagino estando en un estadio unido y con gente de Don Benito», responde sin dudar.

Y es que parece que las aficiones lo tienen claro: en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad... Pero no en el fútbol.