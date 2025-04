Juanma Barrero (Don Álvaro, 1980) ha catado casi todos los cargos que pueda ofrecer el club... excepto el de entrenador del primer equipo desde el ... inicio del proyecto. Hasta ahora.

–Será su primera gran temporada como entrenador.

–La primera palabra que se me viene a la cabeza es ilusión. Y luego aparecen trabajo, responsabilidad, ganas... Quiero demostrar que estamos preparados para ello. Obviamente, como cuando jugabas, también está la incertidumbre: cómo será todo, si daremos el nivel, el miedo del que hablábamos muchas veces el año pasado... Porque el miedo existe. Pero la ilusión puede con todo.

–Pero este verano ha sido muy diferente a otros muchos.

–Totalmente diferente. Ha sido un verano de muchísimo más trabajo, de mucha presión, de mayor responsabilidad... Pero me gusta. Luego hay otras cosas que me gustan menos, pero sé que tengo que hacerlas. Es el trabajo del entrenador, no solo vale con preparar lo táctico sobre el campo. Me refiero a aspectos de organización, de peticiones al club, etcétera... para que cuando se incorporen los jugadores se encuentren las mejores condiciones posibles de trabajo.

–¿Y eso lo hace cualquier entrenador que llega a un club o le toca porque aquí es algo más que un simple y mero entrenador?

–Esto lo hacen todos los entrenadores. El club está dando un paso hacia adelante en profesionalización, material, cosas que el año pasado no teníamos y este año sí... Lo que pida este cuerpo técnico pasa a ser patrimonio del club. Por ejemplo, el gimnasio de este año estará ahí por muchísimo tiempo. Y lo disfrutaremos nosotros, pero también el cuerpo técnico que venga después. Y eso es un activo del club que le hará dar un paso hacia adelante y elevará el nivel físico de las futuras plantillas.

–Escriben y apuestan que su equipo es uno de los favoritos para descender.

–Tienen razón. Nosotros siempre somos favoritos. (Silencio). Lo he respondido mil veces: ahora mismo ningún equipo es favorito para nada. Es hora de jugar y demostrar. Es cierto que hay equipos con mayor nombre y cuyos futbolistas tienen más nivel, pero siempre hay equipos con menos nivel individual que encuentran un buen funcionamiento colectivo y acaban siendo aspirantes a cosas que al principio no se les presuponía. Un ejemplo clarísimo de ello es el Linares del curso pasado.

–¿Cuánto les ha podido medir esta pretemporada?

–Hemos ido observando cosas, otros funcionamientos, hemos ensayado muchos sistemas... Y hemos visto dónde el equipo se encuentra bien, dónde está más cómodo, dónde transitamos mejor, dónde nos cuesta más pero defendemos bien, dónde somos más sólidos pero nos cuesta encontrar el juego... No sé si el nivel para medirnos es lo que hicimos en Córdoba y lo que vimos en otros partidos. Sí sé que los próximos siete u ocho partidos de competición son los que nos dirán dónde podemos estar.

–¿Cuánto le preocupan los laterales?

–Lo único que me preocupa es que la gente esté lesionada. Si no están lesionados, no me preocupa. Porque si se lesionan todos los centrales también estaríamos jodidos ahí. Por la derecha está Felipe Alfonso y puede actuar también ahí Garay. Y por la izquierda están Álvaro Ramón, Llácer e incluso Felipe.

–¿Considera a Álvaro Ramón lateral puro?

–Sí. Yo cuento con él como lateral. Y luego la posibilidad de que puede jugar más adelante.

–¿Y Diego Parras?

–Está en la situación del año pasado. Ya está completando semanas enteras sin molestias. Pero no tenemos ficha para él. La intención es que se quede aquí con nosotros, siguiendo con su recuperación, y tomar luego en los próximos meses una decisión, tanto él como nosotros.

–El sistema del año pasado y el de los tres centrales. Son los dos que más ha utilizado esta pretemporada. ¿Qué le aporta este último?

–Defendemos bien el área, somos sólidos por dentro, a nuestros centrales les gusta salir a los laterales porque son ganadores en duelos, defendemos bien los centros laterales... Pero también, por momentos, hemos tenido el control del juego y nos ha costado progresar y llegar al área contraria. Eso lo tenemos que mejorar, porque el sistema es interesante.

–¿En esa opción los carrileros serían extremos?

–Todo dependerá del escenario y del contexto del partido. Si quedan cinco minutos y hay que defender un resultado jugaremos con perfiles distintos a si nos queda media hora y tenemos que remontar.

–Ya apostó por llevarse a prueba a Carlos Cinta cuando era director deportivo del Conquense.

–Carlos es muy trabajador en presión, está siempre tirando desmarques, es fuerte en los choques, sacrificado... Y lo veo centrado. Está viviendo para el fútbol, que es lo que le faltaba. Que el fútbol no viva para él sino él para el fútbol. Y que le dure mucho, porque en esa condición va a tener sus momentos y sus minutos, seguro. Nos puede aportar cosas.

–¿Y qué aportará Akito?

–Cuando esté aquí contaremos con él. Ahora no está y hemos visto poco sobre lo que nos puede aportar. Sabemos que es extremo izquierdo, que le gusta meterse para dentro, mediapunta o segundo delantero.

–Pero hay que dar una baja.

–Yo no tengo que pensar eso. Tengo poder de opinión, pero no poder de decisión. El club sabe cuál es mi opinión, pero la decisión la tomarán ellos.

–Cuentan con nuevo césped, pero no podrán pisarlo hasta uno o dos días antes de recibir al Deportivo. ¿Ventajas e inconvenientes?

–Muchas más ventajas que inconvenientes. Tendremos que adaptarnos de nuevo, sobre todo los nuevos, pero tendremos una alfombra, y ahí todos son ventajas. Reducirá el riesgo de lesiones, aumentarán las prestaciones como club... y ojalá dure mucho tiempo. Es muy parecido al del Córdoba y creo que no estuvimos del todo mal en El Arcángel este verano.

–Usted que conoce Mérida y al Mérida... ¿Qué le dice la cifra de 2.000 abonados?

–Que al final estamos los de siempre. Me gustaría que cuantos más fuésemos, mejor...

–¿Qué falta para enganchar al resto de la ciudadanía?

–No lo sé. Esa es la pregunta que nos hacemos todos. A lo mejor tirar de la afición nosotros y no al revés. Hacer una buena temporada, asentarnos, que la gente esté contenta con lo que ve, que se vean grandes partidos y el boca a boca enganche a los indecisos... También te digo que yo y mi familia todavía no nos hemos abonado. Somos muy emeritenses y esperaremos también hasta el último minuto.

–Hasta que no vea al equipo con el Dépor no se decidirá...

–No (risas)... Seremos tres más.

–¿Qué le diría a 27 de agosto a los de la Plaza de España si pudiera subirse de nuevo al balcón?

–Que prometemos trabajo y esfuerzo. El equipo va a correr, va a pelear, va a estar bien ordenado, tendremos nuestras opciones en ataque... Habrá días que jugaremos mejor y todo fluirá y días que lo haremos peor y necesitaremos más su ayuda que nunca. Pero hay que estar juntos... y saber sufrir. Pero seguro que vamos a tener también momentos bonitos para disfrutar.