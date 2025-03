Con la necesidad de saldar cuentas en casa

Con cuatro puntos mirando hacia el descenso y seis hacia la liguilla de ascenso, el Villanovense quiere poner distancia con lo primero y acercarse ... a lo segundo en el partido que cierra la primera vuelta. Los serones reciben esta tarde al filial del Alcorcón, que llega con la necesidad de sumar en su lucha por la salvación.

Será el tercer partido en el banquillo para un Gus que no conoce la derrota tras debutar con empate contra el Montijo y ganar el pasado domingo en su visita al Cerdanyola. «Cada semana que vamos trabajando vemos cosas que nos hacen ilusionarnos, se fortalece la idea que tenemos y poco a poco se va acercando a lo que queremos», asegura el técnico serón sobre su equipo, de los pocos que no se ha reforzado en este mercado invernal y que, en principio, no tiene intención de hacerlo.

Pese a que las sensaciones son buenas de puertas hacia dentro, lo cierto es que todavía tienen cuentas pendientes con su afición. «En casa es verdad que nos está costando sacar los partidos», reconoce después de casi dos meses, parón mediante, sin brindar un triunfo a los suyos en casa. Para ello cree que su equipo debe estar «centrado en los detalles, dando importancia a los rivales que vengan y con la responsabilidad de hacer un buen partido para que los aficionados se vayan orgullosos».

Delante estará un Alcorcón B del que Gus destaca su juventud, «es un filial con jugadores que alternan con el primer equipo, futbolistas arriba muy eléctricos y que dominan el juego por abajo, nos lo van a poner complicado». Virtudes que, eso sí, no están dando resultado en los últimos cuatro partidos que se han saldado con tres derrotas y un empate para los madrileños. Pero Gus no se fía, «si no estamos a nuestro mejor nivel, no tendremos los tres puntos al finalizar el partido».