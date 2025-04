El Navalcarnero deja sin reacción al Coria

Alberto Urquía: «El partido no ha terminado como esperábamos»

El preparador del cuadro cauriense se lamentó por las bajas, aunque reconoció la superioridad del Navalcarnero, al que reconoció como «justo vencedor». «Han hecho un buen partido y, aunque en ciertas fases le hemos creado dudas, ellos han sido mejores», dijo Alberto Urquía, que considera que «con el gol tempranero ellos han estado más cómodos». «En la segunda parte el partido se ha igualado un poquito, pero ellos a la contra han tenido la ocasión de sentenciar y hemos encajado el segundo gol, que fue definitivo», añadió.

A su juicio, su equipo «no supo leer cuando había que saltar y a qué jugadores encimar», algo que se corrigió tras el intermedio y por eso «el Coria estuvo mejor» en el segundo periodo. «Tuvimos alguna ocasión para haber empatado, metimos gente muy ofensiva y en las contras no defendimos igual. Nos podían causar peligro. Al contrario de lo que esperábamos, no hemos llegado a esa parte final del partido con claridad», subrayó Urquía. «Nosotros debemos centrarnos en el partido a partido y recuperar gente para el siguiente partido, porque no nos queda otra», concluyó.