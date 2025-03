Narváez, portero del Badajoz: «El club ha dado pasos muy positivos»

Miguel Narváez (Badajoz, 29/04/2002) rezuma amor por los colores blanquinegros por los cuatro costados. Así lo atestigua con su continuidad y la ampliación ... de su contrato hasta 2025 y también con sus declaraciones. «Tengo en mi ciudad todo lo que quiero tener, me gusta estar aquí». Es de esos futbolistas criados y macerados en la cantera que sienten el escudo y todo lo que significa la entidad pacense.

Por eso no quiso apearse del barco pese a que las aguas bajaban revueltas tras el descenso, confiando en el trabajo de la planta noble y el cuerpo técnico. «El proyecto y el club se están estabilizando y se han dado pasos positivos, sobre todo a nivel institucional, que a veces es incluso más importante que lo deportivo».

La admiración es mutua y así se lo transmitió el director deportivo, Gudi, durante la comparecencia de este viernes. «Es un día especial, no es una presentación, es un reconocimiento a un futbolista de la cantera que, viendo la situación en la que se encontraba el equipo, accede desde el primer día a ampliar su contrato».

De momento es el único futbolista de la plantilla oriundo de Badajoz, algo que considera un «orgullo, si fuera aficionado me gustaría que hubiera gente de aquí para verme representado». Narváez pugnará por la titularidad con un arquero contrastado como Olmedo, partiendo con las mismas opciones, tal y como demostró David Tenorio el curso pasado, cuando le dio el testigo de Kike Royo a siete jornadas para el final jugándose la vida. «Es un entrenador que no mira ni nombre ni DNI ni caché, simplemente lo que pasa durante la semana y en función de eso pondrá a uno u otro. Yo me centraré en hacer lo que dependa de mí».

Sobre su evolución desde que se pusiera a las órdenes de Nafti en 2019, resalta que «venía de una lesión de cruzado y físicamente he tenido un cambio importante. Noto más soltura, porque era pasar casi de cadete a entrenar en Segunda B y era un niño. He madurado futbolísticamente y he aprendido cómo son los vestuarios de estas categorías».

El meta extremeño aterrizó en el alevín del Badajoz, pero se marchó al Don Bosco al carecer la entidad blanquinegra de infantil. Tras cinco años regresó para jugar en el juvenil de División de Honor y se adjudicó un trofeo zamora. También militó en el filial, con el que descendió a Primera Extremeña y en la 2021/22 ya se convirtió en portero de pleno derecho de la primera plantilla.

El Badajoz disputa este sábado su quinto compromiso de pretemporada, un encuentro de mucha entidad ante uno de sus máximos rivales por el ascenso en Segunda RFEF. Visita el Príncipe Felipe en el marco del Trofeo Ciudad de Cáceres, que dará comienzo a las 20.30 horas. El precio de las entradas es de 5 euros en preferencia y 10 en tribuna. El 10% de la recaudación irá destinada a sufragar los costes de una escultura en honor a San Jorge, patrón de Cáceres.

Retransmisión de partidos

El Badajoz anunció este viernes un acuerdo de colaboración con la app FootballClub, que retransmitirá los encuentros del conjunto pacense esta campaña en Segunda RFEF. En los próximos días aportarán más información sobre precios y funcionamiento, pero detallan que los abonados contarán con descuentos y ventajas a la hora de tener acceso a los contenidos.

Por otra parte, Gudi descartó la posibilidad de que lleguen Carlos Cinta y Burgui, nombres que se habían ligado al club.