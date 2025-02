Los «por qué» de De los Mozos

R. P. MÉRIDA Lunes, 20 de diciembre 2021, 17:44 Comenta Compartir

Al segundo de terminar el 2-0 en el Emilio Macarro, sin ni tan siquiera tiempo para masticar el hastío y la frustración, Nacho González requirió a todos sus compañeros y les obligó a acercarse a la grada donde se ubicaba la afición del Mérida. Y mientras los jugadores se acercaban a uno de los fondos, la mitad de los aficionados se marchaban sin querer prestarles atención y la otra mitad utilizaba gestos manuales para exigirles explicaciones. Nacho González fue el que más se acercó, para pedir perdón y escuchar. Porque los pocos que se quedaron, se expresaron. «¿Qué os pasa? Animaros, hombre», le soltaron algunos. El que sí estuvo hablando con varios aficionados pegados a la valla tras el partido fue Emilio Cubo..

El club se encuentra en un momento de crisis deportiva como hace tiempo no se recuerda. Tal vez, como la segunda vuelta del curso del descenso a Tercera hace casi tres años. Porque no son solamente las cinco derrotas seguidas, los dos puntos por encima del descenso y estar naufragando en la cuarta categoría del fútbol nacional, sino las malas sensaciones de juego y el desafecto de la afición con el equipo. Hasta Montijo, a 30 kilómetros, no viajaron más de cien emeritenses, por ejemplo. Además, una derrota no había suscitado nunca tantas respuestas en Twitter en torno a la cuenta del club.

Por eso Javier Álvarez de los Mozos se explayó en la rueda de prensa con una reflexión. «Hay una cosa evidente: cuando un equipo pierde cinco partidos seguidos hay una descomposición general. Lo que pasa es que el planteamiento es mucho más amplio. Creo. No puede ser que todos los entrenadores que pasen por el Mérida sean malos. Juan hace nada, los del año pasado y los anteriores.. Ni todos los jugadores que pasen por el Mérida pueden ser malos. Hay jugadores que vienen de dar un buen rendimiento otros años, como los que yo tuve el año pasado, y que ahora tampoco tienen ese nivel que mostraban. Yo creo que no es cuestión de echar a diez futbolistas y traer a otros diez, sino que los jugadores y los entrenadores tienen que encontrar la estabilidad necesaria para poder rendir. Es un mensaje optimista. Si es así, el equipo, el club, tiene mimbres para poder aspirar a cosas; sino, no… no tendríamos aspiración de ningún tipo para ascender a Primera Federación. Creo que hay que hacer un análisis profundo del por qué de las cosas. No es normal que pasen 20 entrenadores por Mérida y todos sean malos. A lo mejor yo soy el peor, pero no es normal que los 19 anteriores sean todos malos. Y que pasen 25 ó 30 jugadores todos los años y que también sean malos. Hay que poner el foco en lo verdaderamente importante. Y no digo que sea el presidente, ni la dirección deportiva, ni los aficionados. Sino de tener ese enfoque del por qué. Si lo único que se puede hacer es cambiar entrenador y jugadores, el problema va a seguir existiendo».

–¿Cómo se conjugaría entonces la palabra paciencia…?

–No, no… no pido paciencia, –corta la pregunta De los Mozos–. Yo lo único que digo es que este club es un club que en los últimos cinco años ha cambiado varias veces de entrenador y cada año han venido muchos futbolistas nuevos y que no consigue estabilizar el proyecto. Yo no soy quien para pedir tiempo para mí o los futbolistas o para nadie. Pero creo que sí habría que hacer un análisis más profundo de la realidad. Es así.

–¿Se puede entonces conjugar la palabra estabilidad con playoff de ascenso de cara a la segunda vuelta?

–Se puede conjugar estabilidad con playoff. El partido se ha perdido, y ya está. No entro a eso. Tampoco la derrota influye demasiado en la clasificación. Han empatado Coria, Villanovense y Ceuta. Voy al análisis más profundo del por qué de las cosas. Lo digo desde la humildad y el conocimiento que me da el haber estado aquí hace trece años y lo que veo ahora en estas tres semanas. Pero no dejo de ser un empleado más del club y hago mi trabajo de entrenador. No me pagan para este tipo de reflexiones, pero es una reflexión más profunda que no solo me hago yo sino también todos los aficionados del Mérida: el por qué. ¿Por qué vienen tantos entrenadores y futbolistas y no somos capaces de sacar esto adelante?

Tiene el Mérida y su entorno todo un parón invernal por delante para encontrarle una explicación que ayude a, al menos, sacar un brazo del fango.

