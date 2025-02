Montijo-Villanovense, otro derbi regional al borde del abismo

No corren buenos tiempos para los extremeños de Segunda RFEF y esto hace que cada derbi regional esta temporada sea un doloroso golpe para uno ... u otro equipo. Dentro de lo malo, el Villanovense es el mejor posicionado de la tabla, con una nada desdeñable décima posición que para ellos quisieran con seguridad los jugadores del Montijo, colistas del grupo.

Los serones no han logrado dar estabilidad a sus resultados en las últimas semanas y eso les ha vuelto a situar mirando más de cerca al descenso que a los puestos de playoff. Acercarse a la zona noble es factible, queda a seis puntos, pero la prioridad ahora es marcar de nuevo un colchón con la zona de peligro que marca el Badajoz, a seis puntos, pero también el Ursaria, en el puesto de promoción, a solo un punto de un Villanovense que esta semana despedía a José Abelenda, miembro de su directiva fallecido este pasado viernes.

José González 'Gus' recupera para este partido a Javi Sánchez, tras cumplir sanción la pasada semana. También tendrá disponible a Luis Nicolás, último fichaje en este mercado de invierno y Adi podría disfrutar de su primera titularidad tras su debut con gol de la semana pasada en detrimento de David Agudo.

La resiliencia del Montijo

Lo del Montijo, más que una temporada parece este curso un master en resiliencia, encabezado por su técnico Emilio Tienza, quien lamenta que está actuando casi más como psicólogo o representante que como entrenador. El club hace ya tiempo que tiene más en mente su supervivencia o lo que esté por venir que en acabar lo más dignamente esta aciaga campaña. La desbandada de futbolistas no ha cesado esta semana, con salidas tan destacadas como el máximo artillero rojinegro, Salido, o gente con peso en el equipo como Joserra o Mario Román, y que se suman a las anteriores de Abraham Pozo, Bernal o el guardameta Atanes. Y así es muy difícil. Y más cuando algunos de los refuerzos ni siquiera han llegado por problemas burocráticos, como Marcel Pedro o Bahruz. «Es muy complicado. Me gustaría centrarme en la parcela deportiva, pero es imposible. El jueves no sabía con qué futbolistas podía contar el domingo. Muchos se querían ir hasta última hora y la verdad es que yo lo entiendo. Se ha ido gente importante que a nivel de vestuario sumaban mucho. Al menos la plantilla está conmigo», apostilla Tienza, que para esta convocatoria vuelve a tirar de dos juveniles, Naco y Adrián, y hasta de un cadete, Jaime, utilizado como arquero suplente del fichado Álex Dos Santos, que ya pudo debutar la semana pasada.

Como ejemplo de la crisis y de la resistencia ante la adversidad, el Montijo saldrá al Emilio Macarro sin entrenador. Tienza está sancionado por su expulsión del domingo y el segundo, Marco Ortega, fue despedido como medida de ahorro. «Lo veré desde la grada y le diré cosas al entrenador de porteros, pero nadie podrá dirigir al equipo en este partido», precisa el técnico pacense. «Hemos estado más pendientes de nosotros que del rival para preparar el partido. Con todos los problemas que tenemos ya no miramos en sacar resultados sino en competir lo mejor que podamos. El partido lo afrontamos con mucha gente nueva que tiene poca adaptación porque no tenemos efectivos suficientes, solo 16 convocados», añade Emilio Tienza, quien subraya que es muy duro subir de categoría en el banquillo desde Tercera a Segunda RFEF y encontrarse todo lo que ha vivido y sufrido esta temporada.

David Calles sigue lesionado, volverá en tres semanas, y además Juli no podrá ser de la partida por una cláusula que le impide enfrentarse a su

Montijo Dos Santos; Pedro, Matheus, Mauro, Pere Haro; Jesús, Justice, Yaya, Runy, Darius y Müller. - Villanovense Lázaro; Samu Hurtado, Javi Sánchez, Guille Campos, Manolo Ortiz, Relu, Mario González, Bermu, Isra Cano, Alberto Fuentes y Adi. Árbitro: Ignacio De Santisteban Adame (andaluz).

Campo y hora: Emilio Macarro, 12.00 horas.

exequipo.