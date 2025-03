El Montijo vence en Maspalomas a un rival directo por la salvación

El Montijo se llevó los tres puntos en el duelo de la zona baja de la tabla contra el San Fernando, al que, con su ... triunfo, supera en la clasificación. Darius y Mauro fueron los goleadores de un partido en el que hubo tres expulsiones. El cuadro montijano llevaba siete enfrentamientos sin conocer la victoria y supo sacar partido de su superioridad numérica y de las urgencias del conjunto grancanario, que acumula seis encuentros consecutivos perdiendo.

La primera parte no fue precisamente un festival ofensivo de ninguno de los dos equipos. Sí hubo llegadas y algunos disparos a portería, pero no hubo ninguna ocasión clara. Eso sí, salió algo más intenso el conjunto isleño y muy pronto generó peligro en una contra que terminó llegando a las botas de Carlos Galván, aunque su tiro llegó manso a las manos de Atanes, que hizo olvidar la sensible baja de Sergio Tienza.

Le costaba salir de su campo al Montijo, pero en el minuto quince se encontró con una acción aislada que condicionó el partido. En un balón dividido, Saúl alzó mucho la pierna y golpeó en la cara de Mario Román. Iglesias Melón le mostró la cartulina roja. Aunque lo cierto es que en ese primer tiempo el cuadro de Emilio Tienza no aprovechó la superioridad y únicamente dispuso de una semichilena que el propio Mario Román mandó alta.

Después del intermedio se pudo ver a un Montijo más presente en campo rival y queriendo llevar el peso del partido. Runy probó fortuna desde lejos con un buen zapatazo que obligó a David Ramírez a hacer una bonita estirada. Justo después contestó el San Fernando con un remate al palo, tras tocar Atanes, de Carlos Galván. No se arrugó el conjunto grancanario, que también tuvo una buena ocasión en un lanzamiento de falta directa de Stephane que despejó el guardameta del Montijo.

Cada vez se notaba más el paso de los minutos en el físico del cuadro local y era más dueño del partido el cuadro montijano. Pedro estuvo a punto de adelantar a su equipo con un cabezazo que sacó David Ramírez. Nada pudo hacer el cancerbero local para impedir que un remate de Darius, raso y a su derecha, tras un gran envío desde la banda izquierda, acabara en gol. Y ocho minutos después Mauro sentenció el partido con un testarazo a la salida de un córner.

El partido se ensució un poco. El local Dani Molina vio la cartulina roja directa por protestar cuando estaba en el banquillo y después fue Mario Román el que dejó al Montijo con diez por propinar un manotazo a un rival. Pudo reducir diferencias el San Fernando, pero Atanes sacó un pie milagroso ante Omar Velázquez y el partido terminó con un 0-2 y tres puntos muy importantes que viajaron a Montijo.