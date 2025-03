El Montijo tutea a un Cacereño conservador y regresa a zona de play-off

Cobos: «Hemos sufrido muchísimo. El sistema que empleamos no funcionó»

El entrenador del Cacereño, Julio Cobos, admitió lo complicado del partido en Montijo: «Hemos sufrido muchísimo. No estuvimos a gusto en ningún momento. El sistema que empleamos no funcionó como habíamos trabajado ni como queríamos, para hacer daño por dentro, y el equipo no estuvo cómodo. En la segunda parte en una contra nos pusimos 0-1, pero no supimos cerrarlo». Se quejó el míster de esa jugada del empate: «No puede salir un jugador desde el centro del campo entre tres de mis jugadores sin hacer una falta táctica. Llegan hasta el área y nos hacen gol. Y entonces a base de pundonor y de centros te complican la vida. Supimos defender bien, pero tras ponernos por delante tendríamos que haberlo cerrado». No quiso Cobos que sus palabras sonaran críticas con el equipo. «El que se equivoca soy yo, porque no resultó lo que yo esperaba. Luego en un partido vamos cambiando cosas. Con Rubén por delante controlamos mejor y estuvimos un poco más acertados con balón. Cuando tocamos fuimos capaces de llegar, si no, era muy difícil». El técnico, que justificó la defensa de cinco por jugar «en un campo como este» y buscando «dos hombres por fuera que dieran amplitud», echó en falta mejor lectura de los suyos tras el 0-1. «Teníamos que tranquilizarnos y controlar, con esas faltas tácticas famosas y que hay que hacerlas. Nos cuesta, no es de ahora, es de siempre. Tenemos muchas cosas buenas, si no, no estaríamos segundos. Pero hay que leer mejor estos partidos», admitió. Son cuatro partidos sin ganar y los de atrás recortan: «Aquí todo el mundo va a apretar muchísimo. Hay que seguir. Ya comenté que todos se juegan algo por arriba y por abajo y hay que luchar hasta el último partido».