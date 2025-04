El Montijo tratará de ampliar en casa su racha triunfal

REDACCIÓN BADAJOZ. Domingo, 31 de octubre 2021, 11:39 Comenta Compartir

El Montijo le ha cogido el pulso a Segunda RFEF y llega a la jornada nueve en un aposición cómoda en la tabla y con la inercia que proporcionan las dos victorias consecutivas que ha cosechado en sus últimos compromisos, doblegando al Vélez (1-0) y al San Roque de Lepe (1-2, ante el que mostró hechuras y fue capaz de ponerse por dos veces por delante en el marcador.

Ahora el conjunto dirigido por Juan Marrero retorna a su feudo, el Emilio Macarro (12.00 horas), para medirse al Xerez, con dos puntos menos que la entidad de Las Vegas Bajas, y con ganas de resarcirse del correctivo que le endosó el Vélez en su último desplazamiento (5-2). Los malagueños solo han logrado ganar un encuentro este curso fuera de sus fronteras, ante el Panadería Pulido (0-1).

El técnico valenciano del Montijo no podrá contar para el envite de este domingo con Eric Montemayor, Joel Salvi, Gideon y Tarek Yehya, que no han entrado en la convocatoria anunciada en la jornada de ayer. Se había declarado día de apoyo al club, pero finalmente no será así y los abonados accederán gratis. El resto de aficionados podrán adquirir sus entradas en la taquilla desde una hora antes del inicio del choque.