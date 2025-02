El Montijo, a traerse algo positivo del 'La Albuera'

M. A. R. BADAJOZ. Domingo, 9 de octubre 2022, 10:59 Comenta Compartir

No, no se trata de un titular de algún partido de juveniles, alevines o de la Segunda Extremeña del Montijo. Su primer equipo acomete este domingo un nuevo desplazamiento que tiene por destino La Albuera, que no es una población pacense cercana a Badajoz sino el nombre del estado municipal de la Gimnástica Segoviana, su adversario. El encuentro tendrá lugar a las 17.00 horas.

Un Montijo que quiere sumar algo positivo de su visita tras un comienzo de temporada algo irregular pese al presunto salto de calidad de la plantilla con algunos sonoros fichajes, por ejemplo el de Abraham Pozo. La escuadra extremeña se presenta a la cita con una única victoria en cinco partidos, la conquistada en la tercera jornada ante el Unión Adarve en un Emilio Macarro donde ya han cedido dos empates.

Tras ese triunfo, vinieron una derrota contundente frente al filial del Atlético y la igualada ante el Estepona. Con apenas cinco puntos en su casillero, en la primera posición de las cinco del descenso y con tres de diferencia respecto al último clasificado, el Don Benito, se antoja escaso rédito para un Montijo que la pasada campaña estuvo más que a la altura. Marrero se muestra preocupado por la adecuación de su plantel al terreno de juego y habla en la previa de la competitividad de su equipo a ambos lados del campo. «El grupo ha trabajado bien toda la semana. Hay que adaptarse rápido al campo y ser muy competitivos en defensa y ataque», comenta en las redes de la entidad.

Mientras, la Gimnástica viene de medirse a dos extremeños, Don Benito y Coria, ante los que sacó sendos empates. En lo institucional, sus socios están convocados a una asamblea extraordinaria el próximo domingo 23 de octubre con un único punto en el orden del día: la conversión del club en sociedad anónima. Será también en el municipal de La Albuera. En Segovia.