El Montijo rompe ante el Cádiz B la racha de victorias locales

El Montijo no pudo alcanzar este domingo ante el Cádiz B la cuarta victoria consecutiva en el Emilio Macarro, pero, al menos, salvó un punto ... después de empezar perdiendo (1-1).

El revulsivo Hoyos neutralizó el tanto del visitante Kensly. El partido comenzó intenso y pronto llegaron las primeras oportunidades, incluido un tanto del Montijo que no subió al marcador: Chechu centró, Dani Segovia peinó al segundo palo y Gattas, libre de marca, introdujo el esférico, pero la acción quedó invalidada por encontrarse el delantero en fuera de juego, como señaló el asistente arbitral.

El filial cadista no se quedó atrás y, con muchos balones en largo, buscando la velocidad de Rodallega y Kensly, intentaron llevar peligro a las inmediaciones de Fedotov. Un mal despeje de Razvan le cayó a Rodallega, y su disparo lo acabó atrapando el portero del Montijo. El más activo por parte rojinegra fue el 'pichichi' Dani Segovia, que tuvo un remate de cabeza a centro de Manchón que se marchó por encima del larguero. La última ocasión de la primera parte fue del Montijo y a balón parado. José Ángel lanzó una falta a la barrera y Rodao mandó el rechace lejos de la portería.

La segunda parte tuvo una novedad de partida, la entrada del visitante Pedro Benito, y en su primera intervención, ganó en velocidad a Molina y disparó a puerta, Fedotov despejó y el rechace le quedó fácil a Kensly, que solo tuvo que empujarla al fondo de la portería. En desventaja, el equipo entrenado por Juan Marrero puso todo para irse arriba en busca de, al menos, puntuar en el encuentro. Dani Segovia siguió rematando lo que merodeó el área cadista, primero tras un centro de Matute que se marchó desviado y, después, con un lanzamiento cruzado que no encontró portería. El propio Dani Segovia se vio obligado a abandonar el terreno de juego por lesión. Su sustituto, Hoyos, fue el autor del tanto del empate definitivo 14 minutos después del tanto cadista. Una larga jugada por la derecha acabó con un centro de otros de los revulsivos, Richard, y Hoyos no remató, porque se le adelantó Gudelj para desbaratar la ocasión. Sin embargo, el propio Hoyos no perdonó un par de minutos después, cuando un centro pasado desde la banda izquierda al segundo palo lo aprovechó Molina para ponerla de nuevo al corazón del área pequeña, donde Hoyos remató aprovechando una salida en falso del guardameta Nando y anotó su primer tanto de la temporada.

Montijo Fedotov; Razvan, Molina, Javi Chino, Chechu; Manchón (Seung-Cheol, min. 80), Rodao, José Ángel, Matute (Richard, min. 57); Gattas y Dani Segovia (Hoyos, min. 57). 1 - 1 Cádiz B Nando; Genar, Gudelj, Lau, Raúl Parra; Kike Carrasco (Tiko, min. 65), Algarra, Sergi Fernández, Dani García (Fermín, min. 84); Rodallega (Pedro Benito, min. 46) y Kensly (Traoré, min. 65). Árbitro: Montes García-Navas (Comité madrileño). Amarilla a José Ángel, Razvan; Algarra, Kensley y Rodallega.

Goles 0-1 Kensly (min. 52). 1-1 Hoyos (min. 66).

Campo: Emilio Macarro. 500 espectadores.

Pese a tener casi media hora de juego por delante, el conjunto de Juan Marrero apenas inquietó la portería del filial cadista, el cual no pudo controlar el empuje local aunque sí contrarrestar las jugadas a balón parado impulsadas por el equipo rojinegro. Ni Richard ni Razvan consiguieron crear peligro en los saques de esquina ejecutados, ya que se encontraron con los puños del portero Nando o bien con los despejes de los espigados centrales cadistas, Gudelj y Lau, máxime cuando el entrenador del Cádiz B, Alberto Cifuentes, exportero del Cádiz, dio por buena la igualada introduciendo más efectivos atrás y esperando el pitido final del colegiado madrileño Montes García-Navas. El Montijo se repuso de la derrota de la anterior jornada sumando una valiosa igualada delante de sus aficionados.