El Montijo recibe al Unión Adarve con mucho que ganar y poco que perder

El Montijo empieza a transitar por un contexto en el que se va eliminando la presión y donde existe poco que perder y mucho que ganar. La situación del conjunto rojinegro en la clasificación no es irreversible, pero haría falta casi un milagro para que lograra permanecer un año más en la cuarta categoría. Restan 30 puntos en juego y los extremeños otean la salvación en estos momentos a diez, con una desventaja más que considerable que recortar.

El arma de doble filo del grupo 5 de Segunda RFEF es la igualdad imperante que configura una coyuntura donde hay hasta diez equipos estrechamente implicados en la pugna por evitar el descenso, lo cual podría comprimir todo. Uno de los que se escapa de esa quema, y que precisamente marca ese corte, es el Unión Adarve, al que se enfrenta el conjunto de las Vegas Bajas este domingo, a partir de las 12.00 horas, en el Emilio Macarro.

Los madrileños son novenos, con seis puntos de colchón sobre la zona baja después de encadenar una secuencia de cinco encuentros sin conocer la derrota que les han permitido sacar la cabeza de cara al tramo final del campeonato. Tal es la idiosincrasia de la competición que los visitantes podrían presentar sus credenciales al playoff, unos puestos que ahora mismo atisban a cuatro puntos.

El Montijo atraviesa una fase delicada de resultados después de sumar tres derrotas seguidas, la última encajando una goleada en casa del líder ante el Sanse (4-0). Además, el equipo dirigido por Jesús Acevedo ha recibido en esos choques siete goles y no ha sido capaz de perforar la meta rival. Para solventar esa sequía, regresará al once Runy, que se perdió el último envite al estar sancionado por acumulación de amarillas. También recupera en defensa a Pedro tras su expulsión en el choque ante el Mensajero, no así a Matheus, que cu mplirá su segundo partido de los siete con los que fue castigado.