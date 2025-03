El Montijo juega con fuego y se salva

Adolfo Senso: «Me siento con fuerzas para continuar»

«Hemos venido a Montijo a competir como era nuestra obligación, el equipo ha respondido, ha hecho lo que se le pedía, y creo que el resultado se podría haber decantado un poco más a nuestro favor, por ocasiones y presencia en área contraria, pero bueno, hay que dar el punto por bueno», dijo Adolfo Senso. Preguntado, por su futuro, indicó: «Me siento con fuerzas para continuar, es mi casa, aquí he crecido y me he hecho como entrenador, ahora habrá que sentarse con el presidente y ya veremos lo que pasa».