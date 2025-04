El Montijo exige la mejor versión del líder

Juan Marrero: «Mis jugadores acabaron reventados»

Juan Marrero quiso alabar el partido realizado en El Arcángel. «Tengo que felicitar a todos los jugadores del Montijo porque lo dieron todo. Sabíamos que su nivel asociativo era alto, pero en la primera parte se hizo muy bien. Se sabía que íbamos a correr mucho porque ellos tienen velocidad y talento y supimos hacerlo». El técnico solo lamentó algún aspecto puntual. «Donde somos fuertes nos empataron, con un centro lateral. Pero me siento muy orgulloso de mis jugadores, que acabaron reventados», insistió. «Se intentó ganar, no para que dentro de diez años se recuerde que un día se jugó con el Córdoba en El Arcángel», añadió.

Se quedó el preparador con la labor de ese primer acto: «Vi una primera parte más igualada en ocasiones, en la que el equipo intentó neutralizar su juego, que es difícil, a base de lucha y sacrificio y usando las jugadas a balón parado. Luego en la segunda con los aciertos de Miguel de las Cuevas se rompió el partido y tuvieron muchas más ocasiones. Quizás en el segundo gol sí debimos estar más atentos».

Además, el preparador valenciano valoró su retorno a Córdoba: «Estoy muy contento y feliz de este regreso. El recibimiento fue espectacular y se ve que el club cambió mucho. Esperemos que pronto suba, porque esta categoría se le queda muy, muy pequeñal».